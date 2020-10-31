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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103"
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103"

Yeniakit Publisher
2020-10-31 20:35:26 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103"
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