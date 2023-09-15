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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: En azılı düşmanlarımız bile görmezden gelemiyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: En azılı düşmanlarımız bile görmezden gelemiyor

Yeniakit Publisher
2023-09-15 16:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En azılı düşmanlarımız bile görmezden gelemiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda önemli mesajlar verdi. Erdoğan, "En azılı düşmanlarımız bile görmezden gelemiyor" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde 10. Dünya Türk İş Konseyi Kurultayı'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

Kurultayda yapılacak konuşmaların, tartışmaların, alınacak kararların hepimiz için yeni bir dönemin başlangıcı olmasını temenni ediyorum. Siyasi güç ve etkinliği artıracak hususların başında ekonomi alanında kat edeceği gerekiyor. Ödüllerini takdim edeceğimiz diaspora temsilcilerini tebrik ediyorum.

Şu güzel görüntünün verdiği mesajın dalga dalga tüm dünyaya yayılacağına inanıyorum.

Hem Anadolu'dan çıkıp dünyanın dört bir yanına dağılan Türk diasporasının, İslam dünyasından kardeşlerimizin temsilcileriyle bir aradayız. Türk diasporası dediğimiz diğer ülkelerde yaşayan, çalışan, Türkiye kökenli vatandaşların sayısının 8 milyonu bulduğunu düşünürsek üzerindeki zeminin önemini daha da iyi anlayabiliriz.
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TÜRK DÜNYASI ŞAHLANIŞ İÇİNDE!

Türk dünyası güçlü devlet geleneği vizyoner sivil toplum kuruluşları ile yeni şahlanış içinde. İetişim imkanlarının geliştiği şu dönemde, ana vatan ile diaspora arasındaki bağları güçlendirmek eskisine göre daha kolaydır.

Burada temsil edilen gücün büyüklüğü sadece bizler bilmiyoruz bu tabloyu kendilerine karşı görenlerde aynı gerçeğin farkında. En azılı Türkiye düşmanları bile artık ülkemizi görmezden gelemiyor, ekonomimiz üzerinde kara bulutlar toplama çabalarında başarılı olamıyor.

Meydanı boş bıraktığımızda terör örgütlerinden vesayet güçlerine, misyonerlere, her görünümden kirli yapıların kuşatmasına maruz kalmamız kaçınılmazdır. Çevremizde devletsiz ve kalmanın ne anlama geldiğinin sayısız örneği var.

TÜRK EKONOMİSİNDE YAŞANAN SIKINTILAR

Türk ekonomisinde yaşanan sıkıntıları adım adım geride bıraktığımız bir dönemden geçiyoruz.

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