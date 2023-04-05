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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için yaptıklarını anlattı: Başa geçerse kimse maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilemez
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için yaptıklarını anlattı: Başa geçerse kimse maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilemez

Yeniakit Publisher
2023-04-05 23:44:00 - 2023-04-06 00:55:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan emekliler için yaptıklarını anlattı: Başa geçerse kimse maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilemez

Emeklilerle İftar buluşmasında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun altı boş vaatlerine dikkat çekerek, "Açmış vaat bohçasını bol keseden dağıtıyor. Allah göstermesin başa geçerse kimse sonraki ay maaşının ödenip ödenmeyeceğini bilemez." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emeklilerle İftar programında ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

20 yıllık AK Parti iktidarında emekliler için yapılanları anlatan Erdoğan, "Hükümete geldiğimizde 66 lira, yani o günkü kurla ancak 50 dolara tekabül eden emekli maaşı alan insanlarımız vardı. Türkiye'nin, geçtiğimiz 20 yılda sağladığı büyümeden, zenginlikten, emeklilerimiz de istifade etti. En düşük emekli maaşını son düzenlemeyle 7 bin 500 liraya, yani yaklaşık 400 dolara yükselttik. Aynı dönemde asgari ücreti 184 liradan 8 bin 500 liraya, engelli aylığını 25 liradan 2 bin 400 liraya, 65 yaş aylığını yine 25 liradan 1900 liraya çıkardık." dedi.

Bayram ikramiyeleri...

Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere ikramiye ödemesinin AK Parti iktidarı ile başlatıldığını hatırlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

Yurtdışında çalışanların ülkemizdeki emekliliklerini kolaylaştırdık. Borçlanma imkanını genişleterek, emeklilik haklarından yararlanabilmedeki gecikmelerin önüne geçtik. PTT aracılığıyla talep eden emeklilerimizin maaşlarını evlerinde alabilmelerini sağladık. Emeklilikle ilgili işlemlerin pek çoğunun elektronik devlet üzerinden yürütülebilmesini temin ederek kurumlardaki yığılmaların önüne geçtik.

Memurların ek göstergelerinde yaptığımız yükseltmelerden emeklilerimiz de yararlandı. Tarihimizde ilk defa emeklilerimize bayram ikramiyesi ödemesini biz başlattık. İlk olarak 2018 yılında Ramazan ve Kurban Bayramlarında biner lira olarak başlayan bu ödemelerin tutarını önce 1100 liraya, şimdi de 2000 liraya çıkardık. Bu listeyi onlarca maddeyle uzatmak mümkündür. Sadece en düşük emekli maaşını getirdiğimiz seviye bile başlı başına emeklilerimize verdiğimiz değerin göstergesidir.
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Kılıçdaroğlu'nun 'namus' sözleri!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "namus" sözü verip, yerine getirmediği vaatlerini gündeme getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Son günlerde birileri emeklilerimizin maaşları ve ikramiyeleri üzerinden bir istismar siyaseti yürütmeye çalışıyor. Neymiş? Maaşları şöyle yapacakmış, ikramiyeleri böyle yapacakmış, bunun için söz veriyormuş. Hatırlarsanız aynı zat mahalli seçimler öncesi kazandığı belediyelerden tek bir işçinin bile işinden edilmeyeceği konusunda namus sözü vermişti. Nerede namus? Ne oldu?" diye sordu.

"Bunca insan belediyelerde ne oldu? Çıkarıldı. On binlerce insan işinden, ekmeğinden edildi. Bu kişi namus sözünü asla yerine getirmedi." ifadelerini kullanan Erdoğan, kendisini dinleyenleri şöyle uyardı:

Geçmişi hatırlatıp 'maaş' uyarısı yaptı!

Allah göstermesin, bu kişi ülkenin yönetimine geçerse olacakları ben size söyleyeyim. Sözünü ettiği o ikramiye, o maaş artışlarını yapar mı? Bilmiyorum. Ama kesin olan şu ki emeklisinden işçisine ve memuruna kadar devlet bütçesinden maaş alan hiç kimse bir sonraki ay hesabına o paranın yatıp yatmayacağını bilemeyecektir. Bunların halef selef oldukları başkanları da böyle yapmadı mı?

Yazar kasa Başbakanlığın önüne atılmadı mı? Deprem bölgesinde yıkılan evinin yerine bir an önce yenisinin yapılmasını bekleyen vatandaşımız, o yuvasına ne zaman kavuşacağını hiçbir zaman bilemeyecek. Engellisinden yaşlısına, dul ve yetiminden şehit yakını ve gazisine, devletten sosyal yardım ödemesi alan hiçbir insanımız bir sonraki ay hesabına bu paranın gelip gelmeyeceğini bilemeyecek. Çünkü bunlar ülkeyi yönetmeye, milletin dertlerini çözmeye gelmiyor. Bunlar en az 7 kişiye cumhurbaşkanı yardımcılığı, vaatlerine bakılırsa en az 50 kişiye de bakanlık makamı dağıtmaya geliyor. Ya böyle şey olur mu? Böyle devlet yönetimi olur mu? Bunlar köprüsünden tüneline, şehir hastanesinden savunma sanayi projelerine kadar yapılanları yıkmaya, devam edenleri durdurmaya geliyor.

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