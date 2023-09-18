Cumhurbaşkanı Erdoğan Elon Musk ile görüştü

Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi (CEO) Elon Musk, Birleşmiş Milletler (BM) 78. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesinin ardından Türkevi’nden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tesla ve SpaceX'in kurucusu Elon Musk'ı kabulünde Tesla'nın yedinci fabrikasını Türkiye'de kurması için çağrı yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin uzay programı kapsamında atılacak adımlarda SpaceX ile işbirliği imkanları doğabileceğini ifade etti, Musk'ı İzmir'deki Teknofest'e davet etti.

Kaynak: AA

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