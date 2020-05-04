Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.”
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.”