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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.

Yeniakit Publisher
2020-05-04 19:54:11 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Eğitimle ilgili bilim kurulunun tavsiyelerini belirledik delik YKS 27-28 Haziranda LGS 20 haziranda askeri öğrenci sınavı 14 haziranda başlayacak 15 haziranda akademik takvime dönecek.”

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