Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Programında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Medeniyetlerin beşiği, tarih ve kültür şehri İstanbulumuza hepiniz hoşgeldiniz.

Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir.

Afrika ile güçlü bağlarımız var.

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Kıtanın farklı şehirlerine inşa edilen cami, kütüphane, limanlar aramızdaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazılarıdır. Nice Afrika kökenli Osmanlı vatandaşının vatan müdafaasına katılarak atalarımızla omuz omuza çarpıştığını biliyoruz.

Bu kökü geçmişimize rağmen ilişkilerimizde fetret devri yaşadık.

Türkiye, Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Kıtadaki özgürlük hareketlerini destekledik.

2005 senesini Türkiye'de "Afrika Yılı" ilan ettik.

Türkiye'nin tarihinde bir sömürgecilik lakesi yok ve Afrika halklarını bağrımıza bastık. Afrika'ya yönelik kibirli bakışları elimizin tersi ile ittik.

Tüm Afrika'da elçilik sayımızı 44'e çıkardık. 48 Afrika ülkesi ile iş konseyleri kurduk.

Afrika ile tüm alanlarda ilişkilerimiz artıyor.

Afrika Kıtası'yla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 41 milyar dolara yaklaştı.

Doğrudan yatırımlarımız 10 milyar doları aştı.

(Rusya-Ukrayna savaşı ve tahıl koridoru) Afikalı kardeşlerimizin tahıldan yeterince faydalanamadığını biliyoruz. Bunu muhataplarımıza ilettik.

Karadeniz Girişimi'nin uzatılmamasıyla bazı Afrika ülkelerinin endişelerinin arttığının farkındayız. Rusya Devlet Başkanı Sayın Putin'le temaslarımızda bu kaygıların giderilmesi için neler yapabileceğimizi değerlendiriyoruz.

İSRAİL-FİLİSTİN SAVAŞI

Saldırının geniş alana yayılmasından endişeliyiz. İsrail yönetiminin refah kapısından insani yardımların geçişine izin vermesi gerekir.

(Filistin) İçerisinde ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, su, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah El Ariş Havalimanı'na gönderdik.

(Filistin-İsrail) Tüm dünyaya sesleniyorum; 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini, suyunu, yakıtını, gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir.

(Filistin-İsrail) Krize çıkış yolu bulmak için temaslarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bölgeye uçak gemilerini göndermesi maalesef barışa, sükûnete, diyaloğa, diplomasiye ve taraflar arasında tansiyonun düşürülmesine hiçbir katkı sağlamıyor.

TÜRKİYE'DEN GAZZE'YE YARDIM UÇAĞI

İnsani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. İlk yardım malzemesi taşıyan uçak bugün saat 12 itibarıyla havaalanına indi. AFAD Başkanımız yeni yardım malzemelerinin bölgeye sevkiyle ilgili çalışmalarını sürdürüyor. Aynı şekilde Katar, Suudi Arabistan bunu yaparken ABD, İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyor. İnsan hakları beyannamesinde acaba bunlar var mı? Biz dertleniyoruz. Eğer insan hakları evrensel beyannamesine zerre kadar saygınız varsa acaba buraya ne gibi bir yardımda bulunabiliriz bunu konuşmaları lazım. Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz.

Tüm tarafları aklı selime davet ederek, kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz. Gerek bakanım, gerekse MİT başkanım temaslarımızı yoğun bir şekilde sürüyor. Özellikle bir konuyu ifade etmem lazım Gazze şu an itibarıyla mazlumdur, mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir mazlum durumu söz konusu değil.

ABD'YE SURİYE UYARISI

Amerika'nın, PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdittir!