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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi

Yeniakit Publisher
2023-12-01 10:49:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede çekilen aile fotoğrafında da yerini aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının gerçekleştirileceği alana gelişinde BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Guterres tarafından karşılandı.

AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede çekilen aile fotoğrafında da yerini aldı.


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Yorumlar

resat

ye iç gez fotoğraf çektir dagıl ,paralar devletten olan bu faliyetler ,çok güzel kamufle edilmiş parası devletten ,birer turistik gezidir,dünyayı kirleten ,kana bulayanlar ,faliyetteyken, bir leşmiş(meğer) milletlerdeki alınan kararları eğlence malzemesi yapan bu işlerin faillerince veto etmesi düzeni ayaktayken siz insanlıkla kafamı yapıyorsunuz ,
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