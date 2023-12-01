Cumhurbaşkanı Erdoğan Dünya İklim Eylemi Zirvesi'nde! Aile fotoğrafı çekildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede çekilen aile fotoğrafında da yerini aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dubai'de Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) kapsamında düzenlenen Dünya İklim Eylemi Zirvesi'ne katılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantının gerçekleştirileceği alana gelişinde BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ve BM Genel Sekreteri Guterres tarafından karşılandı.
AİLE FOTOĞRAFI ÇEKİLDİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede çekilen aile fotoğrafında da yerini aldı.