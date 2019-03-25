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Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' sözünün patentini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm platformlarda dile getirdiği ''Dünya beşten büyüktür'' sözünün patentini aldı.

25 Mart 2019 Pazartesi 10:04
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Dünya beşten büyüktür' sözünün patentini aldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, değişmeyen beş daimi üyesi bulunan Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yapısını eleştirmek için kullandığı "dünya beşten büyüktür" sözünü tescil ettirdi.

Milliyet gazetesin haberine göre, Erdoğan'ın vekili Arzu Akalın Türk Patent ve Marka Kurumu'na Haziran 2018'de başvurarak, “Dünya Beşten Büyüktür" sözünün tescil edilmesini istedi.

Erdoğan daha önceRecep Tayyip Erdoğan”, “RTE” ve kendi adına oluşturulan vinyet şekli tescil ettirerek, markalaştırmıştı. Türk Patent ve Marka Kurumu, yapılan başvuruyu incelemeye alarak Ekim 2018'de karar aşamasına geldi. Herhangi bir engel bulunmadığı belirlenince talep tescillendi ve böylece “Dünya Beşten Büyüktür" sözünün sahibi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Koruma altında

“Dünya Beşten Büyüktür" sözü aynı zamanda koruma altına alındı. Her yıl mevzuat çerçevesinde ücreti ödenerek Türkiye ve uluslararası zeminde markanın başkaları tarafından kullanılması engelleniyor. Örneğin yabancı bir ülke bu sözü ticari faaliyeti için kullanırsa derhal itiraz yapılacak ve mahkeme kararı ile iptal ettirilebilecek.

Reklamcılık ilk sırada

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tescil ettirdiği “Dünya Beşten Büyüktür" markasının altında yürütülecek faaliyetler şöyle sıralandı:

“Reklamcılık, pazarlama ve halkla ilişkiler ile ilgili hizmetler, ticari ve reklam amaçlı sergi ve fuarların organizasyonu hizmetleri, reklam amaçlı tasarim hizmetleri; alıcı ve satıcılar için online pazaryeri (internet sitesi) sağlama hizmetleri. Büro hizmetleri; sekreterlik hizmetleri, gazete aboneliği düzenleme hizmetleri, istatistiklerin derlenmesi, büro makinelerinin kiralanması hizmetleri, bilgisayar veri tabanlarındaki bilginin sistematik hale getirilmesi, telefon cevaplama hizmetleri. İş yönetimi, idaresi ve bu konular ile ilgili danışmanlik, muhasebe ve mali müşavirlik hizmetleri, personel işe yerleştirme, işe alma, personel seçimi, personel temini hizmetleri, ithalat-ihracat acente hizmetleri, geçici personel görevlendirme hizmetleri. Açık artırmaların düzenlenmesi ve gerçekleştirilmesi hizmetleri.

Her türlü kağıt

Müşterilerin malları elverişli bir şekilde görmesi ve satın alması için kağıt, karton (mukavva); kağıt veya karton malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri, karton kutular; kağıttan yapılmış tek seferlik kullanıma mahsus ürünler; (kırtasiye amaçlı ürünler hariç) kağıt havlular, kağıt peçeteler. Plastik malzemeden mamul ambalajlama ve sarma malzemeleri. Matbaa ve ciltleme malzemeleri. Basılı yayınlar, basılı evrak; kitaplar, dergiler, gazeteler, faturalar, irsaliyeler, gelir makbuzları, takvimler, posterler, fotoğraflar, afişler, tablolar, çıkartmalar, pullar. Kırtasiye, büro, eğitim-öğretim, yazım, çizim, resim ve sanatçılar için malzemeler (mobilyalar ve cihazlar hariç): kırtasiye tipi kağıt ürünler, yapıştırıcılar, kalemler, silgiler, kırtasiye tipi bantlar, el işi için karton.

Eğitim öğretim hizmerleti

Eğitim ve öğretim hizmetleri. Sempozyum, konferans, kongre ve seminer düzenleme, idare hizmetleri. Spor, kültür ve eğlence hizmetleri (sinema, spor karşılaşmaları, tiyatro, müze, konser gibi kültür ve eğlence etkinlikleri için bilet sağlama hizmetleri dahil). Dergi, kitap, gazete v.b. gibi yayınların basıma hazır hale getirilmesi, okuyucuya ulaştırılmasına ilişkin hizmetler (global iletişim ağları vasıtasıyla anılan hizmetlerin sağlanması da dahil). Film, televizyon ve radyo programları yapım hizmetleri. Haber muhabirliği hizmetleri, fotomuhabirliği hizmetleri. Fotoğrafçılık hizmetleri. Tercüme hizmetleri."

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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 10:04
  1. dünya beşten büyüktür
  2. Recep Tayyip Erdoğan

YORUM YAZ

  • FerhatFerhat1 sa önce
    Ikide bir sövüp tepinip duruyorsun, fakat siyonizmin istedigi herseyi yapiyorsun, acaba sen ve Merkel ve Macron ve Putin kimin damlarisiniz. Isiniz gücünüz Gaz almak ve halki oyalayarak mescidi aksayi yiktirmak ve Hz. Süleyman mabedini insaa ederek seytani degerler dogrultusunda dünyayi tek merkezden yönetebilmek.
  • Yozgatlı Yozgatlı 1 sa önce
    Dünya Beşten büyüktür Emperyalist devletler bunu görecek inşaallah mazlum milletler uyanın

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