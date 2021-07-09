Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır annelerini ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan aileleri ziyaret etti. Erdoğan'ın destek ziyaretine geniş bir heyet katıldı.

Erdoğan, ailelerin büyük sevgi gösterisi ve alkışları ile karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailelerin yanında olduğunu bir kez daha vurgularken, dertlerini dinledi.

Erdoğan, burada ailelere bir hitap konuşması da gerçekleştirdi.

Diyarbakır programı devam ediyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazını Kurşunlu Camii'nde kılarak başladığı Diyarbakır programını sürdürüyor. Erdoğan, Cuma sonrası basının sorularını yanıtladı, AK Parti Diyarbakır Genişletilmiş İl Danışma Toplantısı'na katıldı. Erdoğan burada da bir konuşma gerçekleştirdi ve oradan Diyarbakır annelerini ziyaret etti.

Erdoğan bu akşam 17.00'de Bismil Ovası Tarımsal Sulama Tesisleri, Diyarbakır Tekstil OSB 30 Fabrika, 4. Otosanayi Sitesi ve diğer projelerin toplu açılış törenine katılacak.

Son ziyareti 9 Mart 2019'daydı

Erdoğan, 2.5 yıl aradan sonra Diyarbakır'a gitti. Coşku ile karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, son ziyaretini 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi gerçekleştirmişti.

Erdoğan, 9 Mart 2019'da kentte ziyaretlerde bulunmuş, miting gerçekleştirmişti.