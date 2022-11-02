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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başında! İlk kez yayınlandı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan direksiyon başında! İlk kez yayınlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında açıklamalarda bulundu. Erdoğan'ın TOGG kullanırkenki görüntüleri ilk kez yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-02 22:42:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATV canlı yayınında açıklamalarda bulundu.Erdoğan'ın ilk kez yayınlanan görüntüleri büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Togg açıklaması şöyle:

Yeni renk geliyor

Togg satışa sunulduğunda rekabetçi olacak, piyasaya çıktığı anda kendi sınıfındaki araçlarla fiyat konusunda yarış edebilecek. Sayın iş adamlarıyla oturacağınız ve Mart ayından önce fiyat tespitini yapacağız. A'dan Z'ye her şeyini o zaman konuşacağız. Bir elektrikli araç var önümüzde, tabi bunu teşvik etmek ve halkımıza sevdirmek bizim için önemli bir maharet olacak. ÖTV indirimi zaten elektrikli araçlara yapılmıştı, şimdi yeni düzenleme ile kw 1600'ü geçmeyen araçlara için ÖTV oranı yüzde 10 olarak belirlendi. Biz seçenekler sunuyoruz, sadece otomobilde değil renklerde de seçenekler var. Kapadokya'sından tut, Oltu'suna kadar ama bir tek eksik bıraktılar, Karadeniz. Yeşilin olmadığı bir seçenek olamaz, çalışmalar yapacaklar. Eşim kırmızıyı beğendi, dolayısıyla biz kırmızı alacağız. İkinci bir teklif de İlham Aliyev'den geldi, 2 araba istiyorum dedi. Ya Honda'dan ya da Hyundai'den bir beyin daha aldılar. Eleman sayısı da artacak. 4,8 saniyede 0'dan 100 kilometreye ulaşabiliyor.

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