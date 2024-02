Cumhurbaşkanı Erdoğan: Deprem ortak bir acı...! Türkiye'ye deprem desteği, Türkiye için yeni müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın deprem bölgesindeki ziyaretleri bugün de tüm hızıyla devam etti. Dün Şanlıurfa'nın ardından bugün Adıyaman'da 2 bin 798 konutun hak sahiplerine teslim töreni ve partisinin Adıyaman Belediye Başkan adaylarının tanıtım toplantısına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'ın Kahta ve son olarak da daha önce söz verdiği Sincik ilçelerine ziyaretlerde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı ve genel seçimlerde yüzde 95 gibi rekor oy oranına sahip Sincik'te halka seslenen Erdoğan, ilçedeki hak sahiplerine konutlarını ve köy evlerini en kısa sürede teslim etmeye başlayacaklarını söyledi.

"Sincik'e vefa borcumuz var"

Deprem gününden bu yana yakım meydana gelen şehirleri yalnız bırakmayıp her fırsatta geldiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asrın felaketinin yıl dönümü vesilesiyle Hatay, Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa'nın ardından Adıyaman'ımızda da vatandaşlarımızla buluştuk. Bu defa programımıza Kahta ve Sincik'i de dahil ettik. Çünkü bizim Sincik'e vefa borcunuz var. Sincik, her seçimde rekor oy oranlarıyla bizim yanımızda yer almış bir ilçemizdir. Geçtiğimiz Mayıs ayındaki seçimlerde yüzde 95'i bulan bir oy oranıyla yine yanımızda yer aldınız. Hatırlarsanız 2015 yılında da teşekkür için ilçemize gelmiş sizlerle. hasbihal etmiştik. Bugün Önce Adıyaman'da deprem konutlarımızın kura çekimi ve anahtar teslimi törenine katıldık. Ardından Adıyaman ilçe adaylarımızın tanıtımı vesilesiyle teşkilatımızla buluştuk. Sincik'ten önce de yine bir sözümüzü yerine getirmek üzere Kahta ilçemizi ziyaret ettik. Şimdi de sizlerle bir aradayız. Hamdolsun. Adıyaman'da baştan sona dolu dolu bir gün geçirdik. Tarihin kültürün, medeniyetin, sanayinin, tarımın hepsinden önemlisi güzel insanların şehri Adıyaman'ı adeta Acı Yaman'a çeviren depremin izlerini birer birer siliyoruz. Sadece bununla kalmıyor şehrimizin önüne daha güzel, daha müreffeh daha aydınlık bir geleceğin kapılarını açıyoruz" dedi

"Yaşadığımız yıkım ağır ülkemizin geçtiği yollar çetin"

Dünyada 6 şubat depremleri gibi bir felakete maruz kalıp da bu kadar çabuk toparlanabilecek nadir sayıda ülke olduğuna dikkat çeken Erdoğan, "Tabii bunu söylerken şu gerçeği de unutmuyoruz. Yaşadığımız yıkım ağır, ülkemizin geçtiği yollar çetin, mücadelemiz büyüktür. Bu yolda en büyük gücümüz sizlerle aramızdaki şu gördüğünüz birliktir, beraberliktir, kardeşliktir. İstiklal şairimiz Akif ne diyor? Girmeden tefrika bir millete düşman giremez, toplu vurdukça yürekler onu top bile sindiremez. İşte bugün burada Sincik'te toplu vuran yüreklerin muhabbetine şahit oluyoruz. Sincik'te şu güzel manzaranın tüm Türkiye'ye örnek olacağına inanıyorum. Ekranları başında şu anda bizi izleyen milletime diyorum ki Kahta'ya bakın. Sincik'e' bakın. Şu birlik, beraberlik inşallah ülkemizin daim birliği, beraberliği olsun" dedi.

"Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri maşeri vicdana havale ediyoruz"

Türkiye'de yaşanan acıdan nemalanmaya çalışanların olduğuna da dikkat çeken Erdoğan, "Ülkemizde her meseleyi, her hadiseyi, her gelişmeyi milletimizi birbirine düşürmenin, ülkemizi tökezletmenin, devletimizi zayıflatmanın bahanesi haline getirmek isteyenler şu manzaraya baksınlar. Ülkemizin nüfus ve toprak büyüklüğü bakımından en mütevazi ilçelerinde Sincik'in sergilediği haysiyetli duruştan alacakları çok ders var. Kendi ülkesinin felaketinde kendi milletinin sıkıntılarından medet umacak seviye yetişenleri üzüntüyle takip ediyoruz. Daha kötüsü beklediğini bulamayınca dönüp kendi ülkesine ve halkına husumet besleyecek hakaret edecek, iftira atacak kadar alçalanlar var. Onlara da yazıklar olsun. Deprem gibi ortak bir acı karşısında bile kendi küçük hesaplarından vazgeçemeyenleri mahşeri vicdana havale ediyoruz. Biz Türkiye yüz yıl vizyonumuzla her alanda olduğu gibi mahalli idarelerde de ülkemizi hak ettiği yere çıkarmanın mücadelesini vermeyi sürdürüyoruz. Kimin ne dediğine değil Adıyaman'ın neye ihtiyacı olduğuna Sincikli kardeşlerimiz için ne yapabileceğimize bakıyoruz. Tarih bilinci bize toplumların yükselişini, nice medeniyetlerin yayılışına şahitlik eden bu toprakları Allah'ın izniyle ebedi vatanımız olarak hiç kimsenin bu kutlu vakti bozmasına izin vermeyiz. Kendimizden öte nesiller boyu bu toprakların havasını soluyacak, suyunu içecek. Ekmeğini yiyecek evlatlarımız için bu davayı zaferle taçlandırmaya mecburuz. Kardeşlerim. Mesele sen ben meselesi, şu parti, bu parti meselesi değildir. Mesele millet olarak, inancıyla, kültürüyle,. Medeniyetiyle, hayalleriyle, hedefleriyle birlikte topyekun başlattığımız şu kıyamı başarıya ulaştırma meselesidir. İşte bunun içinde Türkiye Yüzyılı diyoruz. İşte bunun için Cumhuriyetimizin ikinci asrında her alanda ülkemizi dünyanın yıldızı haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Sincik'e duyduğumuz derin muhabbetin sebebi de işte bu mücadelede samimiyetle yanımızda yer almasıdır. Rabb'im hepinizden razı olsun. Yaşadığınız büyük deprem felaketi sebebiyle bir kez daha sizlere geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Kayıplarımızı rahmetle yad ediyorum" diye konuştu.

Rekortmen Sincik'e otoyol sözü

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malatya Sincik ve Kahta - Sincik arasına yeni otoyol isteyen Sinciklilere yeni yol sözü verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'na talimat veren Erdoğan, "Beni yalancı çıkarma sakın" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Mart seçimleri için de rekortmen ilçe Sincik'ten yeni bir rekora daha imza atmalarını istedi.