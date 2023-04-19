Cumhurbaşkanı Erdoğan Denizli'de duyurdu: Yarın Karadeniz gazımızı ateşliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen partisinin Denizli mitinginde halka hitap etti.

Ülke ve milletin, yeni bir seçimin, yeni bir tercihin, yol ayrımının arifesinde olduğunu belirten Erdoğan, "Denizlili kardeşlerime öyle inanıyorum ki, 14 Mayıs inşallah bay bay Kemal'in siyasi mevta olduğu, yanındakilerin siyasi mevta olduğu gün olacak" ifadelerini kullandı.

"İşte adaylar, işte eser ve hizmetler, işte vizyonlar, işte sandık, hepsi de sizin tartınıza, kantarınıza çıkıyor" diyen Erdoğan, AK Parti Kadın Kollarına, gençlere, ana kademeye inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin yeni asrına adını verdiğimiz 'Türkiye Yüzyılı'nı kime emanet edersiniz? Soruyorum, gözünüzün nuru evlatlarınızın istikbalini kime emanet edersiniz? Hayallerinizi hayata geçirmek için ülkenin yönetimini kime teslim edersiniz? Ülkemizin siyasi, ekonomik, askeri, diplomatik gücüyle dünyada hak ettiği yeri alması için kime güvenirsiniz? Mesele bu. Denizli bugüne kadar hep yanımızda yer aldı. İnşallah 14 Mayıs'ta Denizli'den yine rekor bir destek bekliyorum."

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Erdoğan, 21 yıldır sadece eser ve hizmet siyaseti yaptıklarını belirterek, "Ülkemizin asırlık eksiklerini bu sayede tamamladık. Şehirlerimizin ayaklarındaki geri kalmışlık prangalarını bu şekilde kırdık. Tek bir karış vatan toprağı yoktur ki, bu eser ve hizmet siyasetimizin eli değmemiş olsun." diye konuştu.

"Körfez'de kokudan geçilmiyor"

Son 20 yılda Denizli'ye 70 milyar lira yatırım yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Peki bunlar ne yaptı? İzmir, bunlarda değil mi? Peki İzmir Belediyesinde şöyle sesini duyduğunuz bir yatırım var mı? Yağmurlar yağdığı zaman her tarafı sel alıp götürüyor. Körfez'de kokudan geçilmiyor." dedi.

Erdoğan, eğitimde Denizli'ye 4 bin 264 yeni derslik inşa ettikleri, gençlik ve sporda 8 bin 104 kişi kapasiteli yükseköğrenim yurt binaları açtıkları, 58 adet spor tesisi yaptıkları bilgisini vererek, şöyle devam etti:

"Şehrimizdeki ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 3 milyar lira tutarında kaynakla destek olduk. Sağlıkta 14'ü hastane olmak üzere 38 sağlık tesisini hizmete aldık. Denizli'ye bin yataklı bir şehir hastanesi kazandırma çalışmalarında şu anda ihale sürecindeyiz. Çevre ve şehircilikte TOKİ vasıtasıyla 10 bin 815 konutu tamamlayıp, hak sahiplerine teslim ettik. 834 konutun yapımına devam ediyoruz. 'İlk Evim Projemiz' kapsamında Denizli'de toplam 3 bin 150 konut inşa edeceğiz. 'İlk Arsam Projemiz' kapsamında 16 bin alt yapısı hazır arsayı sizlerin hizmetine sunacağız. 'İlk İşyerim Projemiz' çerçevesinde yapacağımız 300 iş yerini esnaf kardeşlerimize vereceğiz. Kentsel dönüşümde, şehrimizde riskli yapı olarak belirlediğimiz 5 bin 990 bağımsız bölümün dönüşümünü gerçekleştirdik. Denizli'deki 7 millet bahçesi projemizden 2'sini hizmete açtık, 3'ünün yapımı, 2'sinin projelendirme çalışmaları sürüyor."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ulaştırmada 65 kilometreden devraldıkları bölünmüş yol uzunluğunu 442 kilometreye çıkardıklarını belirterek, "Çeşitli ilçe yollarımızdaki çalışmalarla inşası devam eden Aydın-Denizli-Antalya Otoyolu'nu seneye bitiriyoruz. Bu otoyolun bitmesiyle Denizli ile ülkemizin önemli turizm merkezleri arasındaki ulaşım kolaylaşacak, bölgenin ticari potansiyeli artacaktır" dedi.

"Eserlerimizle Denizli'yi, Türkiye Yüzyılı'na hazırladık"

Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren Projesi'nin bağlantısı olan Selçuk-Ortaklar demiryoluna yapacakları ikinci hattın proje çalışmalarını tamamladıklarını, yakında ihaleye çıkacaklarını dile getiren Erdoğan, Çardak Havalimanı'na yeni bir terminal binası yaparak, havalimanını büyüttüklerini anımsattı.

Tarım ve ormanda, 18 baraj, bir içme suyu tesisi, 75 sulama tesisi, 5 arazi toplulaştırma projesi, 92 taşkın koruma tesisi, 10 gölet, 4 yer altı depolama tesisi ve 11 hidroelektrik santrali inşa ettiklerini aktaran Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bütün bunlarla beraber, inşa ettiğimiz sulama projeleriyle Denizli'de 897 bin dekar zirai araziyi sulamaya açtık. Denizlili çiftçilerimize toplam yaklaşık 4 milyar lira tutarında tarımsal destek sağladık. Sanayi ve teknolojide, Denizli Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesine bir Teknopark, 15 araştırma geliştirme merkezi, 12 tasarım merkezi kurduk. Enerjide, Denizli ve 15 ilçesine doğal gaz arzı sağladık. Önümüzdeki süreçte Bekilli'ye de doğal gaz arzı sağlamayı planlıyoruz. Saatlerce saysak bitmeyecek eserlerimizle Denizli'yi, Türkiye Yüzyılı'na hazırladık."

Erdoğan, yarın Karadeniz doğal gazını ateşleyeceklerini belirterek, "İnşallah yarın Filyos'tayım. Orada iftarı yapacağız, iftarımızı yaptıktan sonra da doğal gazımızı ateşleyeceğiz. İnşallah 14 Mayıs'ta vereceğiniz destekle Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz." dedi.

"Gereken dersi sandıkta vermeye hazır mıyız?"

Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için çok çalışmaları gerektiğini ifade eden Erdoğan, şöyle konuştu:

"İşte görüyorsunuz, içeride ve dışarıda pusuda bekleyen ne kadar ülke ve millet düşmanı varsa, ellerini ovuşturmaya başladı. Bunları söylerken, insanlarımızın günlük hayatlarında yaşadıkları sıkıntıların da farkındayız. Bunlar desteği nereden alıyor? Kandil'den, terör örgütünün baronlarından alıyor. Bay bay Kemal, kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber. Meral Hanım kimlerle beraber? Bu teröristlerle beraber, HDP ile beraber. Hani siz onlarla beraber aynı masaya oturmazdınız, ne oldu? Ne kadar çabuk anlaştınız? İşte bu teröristlere, benim milletim 14 Mayıs'ta yol vermez. Gereken dersi sandıkta vermeye hazır mıyız?

Bunlar Diyarbakır'da benim 51 Kürt kardeşimi öldürenler değil mi? Bu Selo şu anda içeride değil mi? Ne diyorlar, bay bay Kemal de diğerleri de, 'Çıkaracağız' diyorlar. Terörist başını ne yapacaklarmış? Onu da çıkaracaklarmış. Bu ülke ne zamandan beri teröristleri korur hale geldi? Benim ülkem asla teröristleri koruyan bir ülke değildir. FETÖ'cüler, PKK hepsi de ancak AK Parti iktidarında adam olmuşlardır, yola gelmişlerdir. Bunlara gereken dersi Cumhur İttifakı olarak 14 Mayıs'ta vermeye hazır mıyız?"

"Dert olan ne varsa çözdük"

"Avrupa, Batı; hepsi dört gözle acaba Erdoğan nasıl gider? Bunu bekliyor." diyen Erdoğan, alandaki vatandaşların, kendisinin Cumhur İttifakı ile birlikte nasıl dimdik ayakta durduğunu 14 Mayıs'ta göstereceklerine inandığını söyledi.

Togg ve TCG Anadolu proje ve yatırımlarını anımsatan Erdoğan, "Ben size inanıyorum. Allah'ın izniyle sandıkları siz patlatırsınız ve bunlar varsın, yatsın, kalksın, hala salatalık, domates, patates bunlarla uğraşsınlar. Bizim davamız büyük. Biz soğanı masanın üzerine koyar, yumruğumuzu vurur ve soğanı da öyle yemesini biliriz. Bu ülkede ne soğan derdi var ne patates derdi var ne salatalık derdi var. Bu ülkede dert olan ne varsa biz onları çözdük zaten." diye konuştu.

Erdoğan, ilk ve orta okullar ile liselerde ders kitaplarının ücretsiz dağıtıldığına işaret ederek, iktidara geldiklerinde sayısı 78 olan üniversitelerin sayısını 208'e çıkardıklarını ve bugün 81 ilde üniversitenin olduğunu bildirdi.

Çağdaş ve medeni olmanın bunu gerektirdiğini ifade eden Erdoğan, bölünmüş yol uzunluğunu 6 bin 100 kilometreden 28 bin 500 kilometreye çıkardıklarını, seçildiklerinde yaptıkları ilk işin ise 105 kilometrelik Aydın-Denizli yolunu yapmak olduğunu anlattı.

"Buna 5 tane koyunu ver, kaybeder gelir"

Dün akşam katıldığı canlı yayın programını anımsatan Erdoğan, "Savaş Ay'ın bay bay Kemal ile olan söyleşisini izlediniz mi? Ya ne diyor? Ben bir kitapçığını gösterdim, broşür, broşür. Onun broşürü. Bu broşüründe aczini anlatıyor. Nasıl başarısız olduğunu anlatıyor ve Okmeydanı SSK'da rehine alınan hastaları söyledim. O dönemin genel müdürüydü bay bay Kemal. Buna 5 tane koyunu ver, kaybeder gelir. 14 Mayıs'ta bay bay diyor muyuz? Buna hazır mıyız?" ifadelerini kullandı.

Şehir hastaneleri yatırımlarına değinen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Benim vatandaşım artık bu hastanelere gittiğinde ne diyor? 'Devletimden Allah razı olsun' diyor. Dünya bizim bu hastanelerimize gerçekten hasret. İstanbul'da Çam Sakura... O Kovid döneminde yaşadıklarımız... Eğitimde bu, ulaşımda bu, sağlıkta bu. Biz yaparız. Söz verdik mi yaparız. Togg'umuz yollarda. Bütün bunlarla beraber şu anda TCG Anadolu da Sarayburnu'nda.

Milletimizi bu kifayetsiz muhterislerin eline bırakmamakta kararlı mıyız? Şimdi Denizli'den bunlara öyle bir cevap verin ki hepsinin de kulağına küpe olsun. Hazır mıyız? Denizli, 14 Mayıs'ta 'Durmak yok, yola devam' diyor muyuz? Denizli, '14 Mayıs'ta doğru adımlarla yola devam' diyor muyuz? Denizli, '14 Mayıs'ta Türkiye Yüzyılı için yarın değil, hemen şimdi' diyor muyuz? Denizli, 14 Mayıs'ta terör örgütlerine güvenerek iktidar rüyası görenlerin heveslerini kursaklarında bırakıyor muyuz? Allah sizlerden razı olsun. Siz kararı verdiniz. Ben, size inanıyorum. Sizlerin bu kararlılığı ve coşkusu sandığa kadar sürdüğü müddetçe, Allah'ın izniyle kimse bu ülkenin tekerine taş koyamaz."

Mitingde, AK Parti'nin Denizli milletvekili adayları da anons edildi ve adaylar sahneye çıkarak Denizlilileri selamladı.

Miting alanına "14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız. Sana söz liderimiz", "Türkiye Yüzyılı doğru zaman doğru adam", "Mazlumların umudu dünya lideri hoş geldin", "Denizli'nin horozu tellidir, AK Gadınların lideri bellidir", "Cumhur İttifakı Türkiye'dir" yazılı afişler asıldı.

Bu arada Erdoğan, mitinglerde kullandığı tırın içerisinde yer alan haritada Denizli'nin üzerini raptiyeyle işaretledi.