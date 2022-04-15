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Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı

Yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak üzere Üsküdar'daki konutundan çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’nde kıldı.

Yeniakit Publisher
2022-04-15 13:56:00 - 2022-04-15 13:56:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan cuma namazını Ayasofya'da kıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeniden ihya edilen Ayasofya Fatih Medresesi'nin açılışına katılmak için Üsküdar'daki konutundan çıktı.

Açılış öncesi cuma namazı için Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi’ne geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, burada vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Kendisine seslenen iki kadın vatandaşı geri çeviremeyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, onları dinledi.

Ardından camiye giren Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazını kıldıktan sonra törene katılmak üzere Ayasofya Fatih Medresesi'ne geçecek.

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