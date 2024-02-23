  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Türkiye’de çekilen yapımların sayısında büyük artış: Ersoy: Yeni projelerle Türkiye’ye geliyorlar

Elon Musk, XMail gelmekte diyerek dünyaya duyurdu! Google'a rakip oluyor, plan sundu! Yeniden gündem oldu!

Türkiye'de yeni balık fosili keşfedildi: Adıyaman’da vatandaş fark etti! 15 milyon yıllık olduğu tahmin edildi!

İngilizler Türkiye'de altın keşfetti! Yerin altından resmen fışkırıyor, daha da derine inecekler

Katar'dan UAD'da İsrail açıklaması!

Mirasımız Derneği Genel Başkanı Muhammet Demirci’den Akit Medya Grubu’na ziyaret: O gemide biz de olacağız

İlk yarış için Bahreyn'den yeni bir hamle daha: kanalizasyonlar, betonla doldurulacak! Resmen açıklandı

"Bu kararın sizin için sürpriz olduğunu tahmin ediyoruz" diyerek duyurdular! Havacılık devi iflas etti

Artık 4 ülkeden biriyiz! 5. nesil savaş uçağı listesine Türkiye damgası

Atatürksüz sahaya çıkmayan Dursun Özbek'in Galatasaray'ı bu pankartın önünde neden oynadınız? 'Çek aslanı, Türk etine aç'
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların da kalbinde: Siz hiç korkmayın başaracağız!
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan çocukların da kalbinde: Siz hiç korkmayın başaracağız!

Yeniakit Publisher
2024-02-23 21:55:00 - 2024-02-23 21:58:01

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyareti sırasında Sarp ve Rümeysa adlı çocuklarla arasındaki gülümseten sohbeti kameralara yansıdı.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, belediye girişinde Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Yasin Sagay'ın kızı Rümeysa Sagay ve Karesi İlçe Başkanı Hakan Aka'nın oğlu Sarp Aka ile tanıştı.

Çocuklarla gülümseten diyalog

 

Çocukların heyecanla anlattıklarını dinleyen Erdoğan, çocukları severek sohbet etti. Sarp Aka, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Balıkesir'i merak etmeyin. Siz hiç korkmayın, devam edin. Başaracağız" dedi.

Erdoğan'ın çocuklarla ilginç diyaloğu kameralara yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Yerlikaya'ya gülümseten harçlık talimatı

Erdoğan'ın TOGG hediye ettiği Orban'dan gülümseten paylaşım!
Erdoğan'ın TOGG hediye ettiği Orban'dan gülümseten paylaşım!

Dünya

Erdoğan'ın TOGG hediye ettiği Orban'dan gülümseten paylaşım!

Metroda gülümseten anlar! Ağlayan bebeğe klarnetle ninni çaldı
Metroda gülümseten anlar! Ağlayan bebeğe klarnetle ninni çaldı

Aktüel

Metroda gülümseten anlar! Ağlayan bebeğe klarnetle ninni çaldı

Başkan Erdoğan türkü söyledi! Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı
Başkan Erdoğan türkü söyledi! Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı

Gündem

Başkan Erdoğan türkü söyledi! Keyifli anlar kameraya böyle yansıdı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23