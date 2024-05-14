Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Türkiye'de tarım bitti' demek, büyük bir art niyetin işaretidir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

* Toprağı gergef gibi işleyen çiftçilerimizi saygı ve sevgi ile selamlıyorum. Alın terleriyle toprağı sulayan çiftçilerimizin Dünya Çiftçiler Günü'nü tebrik ediyorum.

* Çiftçi kardeşlerimize sadece tarıma katkıları için değil, demokrasimize verdikleri destek için de minnettarız.

* Birileri uçakları görünce bankamatik kuyruklarına koşarken, benim çiftçi kardeşim darbecileri engellemek için 1 yıllık mahsulünü ateşe verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

* 15 Temmuz'da milli iradeyi korumak için atılanların başında çiftçiler vardı. Çiftçilerimizin vatanperverliğini ,fedakarlıklarını, cesaretlerini hiçbir zaman unutmayacağız.

* Türkiye Yüzyılı'nı çiftçilerimizle omuz omuza inşa edeceğiz.

* Son 21 yılda reel rakamlarla 1 trilyon 364 milyar lira tarım desteği verdik. Yıl sonuna kadar 91 milyar lira ödemeye ulaşacağız.

"Art niyet ve cehalettir"

* Birileri Türkiye'nin tarım politikasını kötülüyor. Bu iddialar çiftçilerimizin emeklerine hakarettir. 'Türkiye'de tarım bitti' demek, art niyet ve cehalettir.

* Son 21 yılda hem toprağa hem de toprağı bizim için işleyen çiftçi kardeşlerimize hak ettikleri önemi vermenin gayretinde olduk.

* Türk tarımının kaderini değiştirebilmek, daha rekabetçi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşturmak, sorunlara kalıcı, pratik ve modern çözümler bulabilmek için gerçekten yoğun mesai harcadık.

* Ülkemizin tarımsal potansiyelini gün yüzüne çıkarmak için kırsal kalkınma alanında ciddi destek ve hibeler sağladık.

* Tarımsal Gayrisafi Yurtiçi Hasıla bakımından Avrupa'da lideriz, dünyada ilk 10 içerisindeyiz.

* Türkiye, 2023 yılında 212 ülke ve bölgeye 2 bin 200 çeşit tarımsal ürün ihraç etti.

* Milletin aşına, ekmeğine ve boğazındaki lokmasını göz dikenlerden bunun hesabını mutlaka soracağız.

{relation id:1852613 slug:'erdogandan-ikinci-one-minute-olayi-yunanistan-basbakani-kiryakos-micotakise-hamas-ayari'}