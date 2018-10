Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP’nin baş belası Kılıçdaroğlu

YENİ AKİT / ANKARA

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti genel merkezinde düzenlenen “AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı”na katılarak, bir konuşma yaptı. AK Parti’yi 2019 Mart seçimlerinden de ezici zaferle çıkartacak yol haritası ve seçim kampanyası üzerinde fikir teatisinde bulunduklarını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “AK Parti Kadın Kollarımız artık seçim maratonunu başlatmış bulunuyor. Kadın kollarımız birçok birimimizden önce yola revan oldu. Hem aday belirleme aşamalarında hem de seçim çalışmalarında inşallah sizlerin açtığı yoldan yürümeye gayret edeceğiz” diye konuştu.

“Her alanda en büyük sıçrama bizim dönemimizde gerçekleşti”

AK Parti’nin kadınların siyasete ve sosyal hayata katılımı noktasında birilerinin tahayyül dahi edemediği seviyeleri yakaladığına işaret eden Erdoğan, “Kamuda, eğitimde, bürokraside, ticarette kadın en büyük sıçramayı bizim dönemimizde gerçekleştirmiştir. Türkiye’de gerçek anlamda kadını özgürleştiren hareket AK Parti’dir. Bunu da çağdaşlığı, üniversite kapısında ikna odaları kurmak zanneden lümpen Batıcılara rağmen yapmıştır. AK Parti bu tarihi değişimi kadın hakları konusundaki her düzenlemeyi Anayasa Mahkemesine götüren ana muhalefete, ‘411 el kaosa kalktı’ manşetleri atan medyaya rağmen başarmıştır” değerlendirmesinde bulundu.

“Biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik”

Özellikle ana muhalefet partisinin ve avanelerinin milleti bölmesine, insanları birbirine düşürmesine fırsat tanımayacaklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti: “Kazanmaya umudu olmayan ana muhalefet, sandığa gölge düşürmek için her türlü yolu deneyecektir. Daha şimdiden, bölücü terör örgütünün siyasi uzantılarıyla ittifak kurmak için kirli pazarlıklara girişmeleri boşuna değildir. Bir taraftan bölücü terör örgütü siyasi uzantılarına çiçek atıyorlar diğer taraftan da Suriyeli muhacirlere zalim Esed’in diliyle saldırıyorlar. Her seçim döneminde olduğu gibi bu sefer de muhacir ile ensar arasına fitne tohumları ekmeye çalışıyorlar. Bay Kemal şunu iyi bil, biz muhaciri de çok sevdik, ensarı da çok sevdik. Sen bizim sevdiğimiz muhacirleri geldikleri yere gönderme aşkı içerisinde olabilirsin çünkü sen, muhacir nedir, onu bilmezsin. Bizim medeniyetimizde muhacir nedir, ensar nedir, bu gayet güzel bir şekilde yer almıştır. Bu millet her zaman ensar olmuştur.”

“Mart 2019 seçimlerinde de inşallah sonuç değişmeyecek”

Ensar olmaya devam edeceklerini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Irkçı kelimelerle, tam da CHP’ye yaraşır şoven ifadelerle, savaştan kaçan mazlumları hedef alarak 3-5 oy kazanacaklarını düşünüyorlar. 7 yıldır büyük bir sabır ve alicenaplıkla Suriyeli mazlumlara ev sahipliği yapan bu milleti galeyana getirmek için söylemedik yalan bırakmıyorlar. Fakat tüm çabalarına, kışkırtmalarına rağmen Türk milletinin basireti ve ferasetini aşamadılar. Buna rağmen her seçim döneminde aynı şeyleri yapıp aynı sonuç ummaktan bir türlü kendilerini kurtaramıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar. Mart 2019 seçimlerinde de sonuç aynı olacak. İnşallah yine aynı hezimeti yaşayacaklar.”

“CHP’yi, başına bela olan bu zattan kurtarmamız lazım”

“Bu süreçte herkesin şu gerçeğin idrakinde olması gerekiyor” diyen Başkan Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alarak şu ifadeleri kullandı: “Mart 2019 seçimleri, sıradan bir seçim değildir. Bu mahalli idareler seçimi belki de bu ana muhalefetin sonu olacaktır. Çünkü bu ana muhalefetin başındaki zat sadece millete değil aynı zamanda CHP’nin başına da bela. CHP’yi de bizim özellikle bundan kurtarmamız lazım. 24 Haziran seçimlerinin sonuçlarının tam manasıyla idareye yansıması, ancak 2019 seçim kavşağının da başarıyla atlatılmasına bağlıdır.”

‘Kale içeriden fethedilir’

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Kadın Kolları Eğitim Programı’na katıldı. Partili kadınların büyük ilgi gösterdiği Başkan Erdoğan, bazı annelerin bebeklerini kucağına alarak sevdi.

Burada partililere hitap eden Erdoğan, kadınlara yönelik çalışmaların artırılması gerektiğini ifade ederek, bu seçimlerde kadınlardan hem görev hem de millete ulaşma noktasında çok büyük gayret beklediğini aktardı. Kadınların elleri değdiğinde şehirlerin daha güzel, yaşanabilir ve estetik bir çehreye kavuşacağını dile getiren Erdoğan, günümüz belediyeciliğinde sosyal ve insani hizmetlerin, temel altyapı ve temizlik hizmetleri kadar önemli hale geldiğini vurguladı.

AK Parti’nin öncü neferleri kadın kolları

Bu hizmetlerin en güzel şekilde kadınlar tarafından ifa edileceğini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

“Kadın kollarımıza saha çalışmalarında çok büyük görevler düşüyor. AK Parti’nin öncü neferleri kadınlarımızdır, kadın kollarımızdır. Evlere girip en gencinden en yaşlısına kadar vatandaşlarımızla görüşüp, onları AK Parti’ye oy vermeye ikna edecek olan öncelikle sizlersiniz. Her zaman ifade ettiğim gibi kale içeriden fethedilir. Sizler hanımları ikna ettiğinizde, onlar beylerini ikna etmenin yolunu nasıl olsa bulurlar.”