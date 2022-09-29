Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP bir milli güvenlik sorunudur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CNN Türk ve Kanal D ortak yayınında gündeme dair gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Terör örgütü ve siyasi uzantısı malum parti yerine devletin söylediğine kulak verselerdi böyle ibretlik duruma düşmezlerdi. O adı geçenlerin terörist olduğunu biz başından beri söyledik. Ama bunlarda yüz yok. Yargı bunları terörist oldukları için tutukluyor. Hala CHP bu raporu resmi internet sitelerinde gezdiriyorlar. CHP devletin dediğine kulak vermeliydi. CHP bir milli güvenlik sorunudur"