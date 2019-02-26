Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çad Cumhurbaşkanını ağırlayacak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, 26-28 Şubat 2019 tarihlerinde Türkiye’ye ziyarette bulunacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby Itno, Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmelerde, ikili ilişkileri tüm yönleriyle gözden geçirecekler, çeşitli alanlarda işbirliğinin geliştirilmesi imkanlarını ele alacak. Görüşmelerde güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

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