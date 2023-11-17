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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Almanya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Almanya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek

Yeniakit Publisher
2023-11-17 07:51:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Almanya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Almanya’ya önemli bir ziyaret gerçekleştirecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Almanya ziyaretinde yapacağı görüşmelerde masada 3 kritik başlık olacak. Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ve Başbakan Scholz ile görüşmelerinde İsrail’in Gazze’ye saldırıları, Türkiye-AB ilişkileri ve AB-Türkiye göç anlaşması en önemli başlıklar olacak.

Almanya’ya son ziyaretini 2020 yılının ocak ayında gerçekleştiren Erdoğan, yaklaşık 4 yıl sonra Berlin’e yapacağı ziyarette Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ve Başbakan Olaf Scholz ile bir araya gelecek. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirilirken, güncel küresel ve bölgesel meseleler hakkında görüş alışverişinde de bulunulacak. Türkiye’nin en büyük ticari ortaklarından olan Almanya ile 2022 yılında 45,2 milyar dolan olan ticaret hacminin 2030 yılında 50 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

GAZZE ATEŞKESİ

Görüşmelerde masaya yatırılacak 3 kritik başlıktan ilki İsrail’in Gazze’ye yönelik şiddeti artan ve insan hakları ihlalleri içeren saldırıları olacak. Erdoğan, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığına dikkati çekerek, savaş suçları işleyen İsrail’in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını vurgulayacak, ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini dile getirecek.

TÜRKİYE-AB İLİŞKİLERİ

İkinci önemli başlık, Türkiye-AB ilişkilerinin canlandırılması olacak. Bu çerçevede Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi ve vize serbestliği konuları öncelikli olarak ele alınacak. Erdoğan’ın görüşmelerde, Gümrük Birliği revizyonunun hem Türkiye’ye hem AB’ye kazanç getireceğine dikkat çekmesi, ayrıca vize serbestisinin hayata geçirilmesi için AB’nin samimi bir çaba ortaya koyması ve Türk vatandaşlarının vize almalarını geciktiren engellerin kaldırılması beklentisini dile getirmesi bekleniyor. Görüşmelerde masaya gelecek üçüncü önemli başlık ise AB-Türkiye göç anlaşması olacak.

G-20’DE GÖRÜŞMÜŞLERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Olaf Scholz ile en son eylül ayında Hindistan’da düzenlenen G20 Liderler Zirvesi’nde yüz yüze görüşmüştü. 

 
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