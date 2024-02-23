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Ekonomi Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonunda ekonomide rahatlama başlayacak
Ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonunda ekonomide rahatlama başlayacak

Yeniakit Publisher
2024-02-23 20:04:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de toplanan binlerce kişiye seslendi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Balıkesir’de toplanan binlerce kişiye seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu yıl sonunda ekonomide rahatlama başlayacak

Türkiye’nin güney sınırındaki teröristlerle mücadelenin süreceğini belirten Erdoğan, “Yeni harekatlarla delik deşik etmeyi sürdüreceğiz. Gabar’da bu teröristleri çökerttik mi? Cudi’de bunları çökerttik mi? Bunları o dağlardaki inlerine gömdük mü? Şimdi neredeler? Mesele bu. İnşallah bu yıl sonuna doğru ekonomide başlayacak rahatlamayla ve atacağımız ilave adımlarla çalışanlarımız ve emeklilerimiz başta olmak üzere tüm kesimin beklentilerini karşılayacağız. Devletimizin imkanları arttıkça bunu milletimizin istifadesine sunmaktan geri durmayacağız. İşte bakın şu anda Gabar’da günde 35 bin varil petrol çıkartıyoruz. Bu şimdi nereye gelecek? 100 bin varile. Kardeşlerim ülkemizin 21 yılda asırlık demokrasi ve kalkınma adımlarını gerçekleştirebilmenin gerisinde tüm saldırılara ve tuzaklara rağmen korumayı başardığımız güven ve istikrar iklimi var. Önümüzdeki dönemde de bu iklime sahip çıkarak ülkemizle ilgili sinsi niyetleri inşallah bir kez daha kursaklarda bırakacağız. Bu duygularla tekrar Balıkesir’i selamlıyorum. Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet ediyorum” ifadelerini kullandı.

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