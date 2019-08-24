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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’de eski kocası tarafından bıçakla öldürülen Emine Bulut’un acılı ailesine telefonda baş sağılığı dileyerek, "Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırıkkale’de eski kocası tarafından bıçakla öldürülen Emine Bulut’un acılı ailesine telefonda baş sağılığı dileyerek, "Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir. Allah sabrınızı arttırsın diyorum" dedi.



"Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir"


Emine Bulut’un Kırıkkale’de yaşayan ailesiyle telefonda görüşerek taziyelerini ileten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ahmet bey öncelikle çok dertliyiz. Acımız milletçe çok büyük ve özellikle başımız sağ olsun. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bu vicdansız, bu vahşi yani buna ne dersek yeridir. Allah sabrınızı arttırsın diyorum. Bizler şuanda bütün yani bütün arkadaşlarımızla parti yönetimimizle de bu işi masaya yatırdık ve bu konunun üzerinde ısrarla duruyoruz. Ama bizim şuanda bu tablo karşısında hakikaten dayanılacak bir şey yok. Sizin de durumunuzu tahmin ediyorum. Allah sabırlar versin diyorum inşallah. Bize ne düşerse biz her şeyi elimizden geldiğince yapmanın gayreti içerisinde olduk" dedi.



"Taziye dileklerimizi paylaştık"


Acılı aileye taziye ziyaretinde bulunan AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, "Emine kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Acısını paylaşıyoruz. Annesi Fatma Fadime ablayı, babası Ahmet amcayı ziyaret ettik. Taziye dileklerimizi paylaştık" dedi.



"Aile Bakanlığı bu davaya zaten müdahale olacak"


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bulut ailesi ile telefonda konuştuğunu ifade eden Can, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuyu takip ettiğini, gerekli talimatları verdiğini, Aile Bakanlığı bu davaya zaten müdahale olacak, takip edecek. Bizler takip edeceğiz. Türkiye’deki bütün kamuoyu zaten bu nokta da hem fikir. Fail, Türk Ceza Kanundaki en ağır cezayı alacak. Adalet tecelli edecek. Ama bu yeter mi yetmez. Böyle acılar bir daha yaşanmasın bunun için yaptırımın neyse üzerine gitmek lazım" şeklide konuştu.



"Şiddete karşı komisyon kurulacak"


Can, "Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) kadına şiddet, çocuğa şiddet, aileye şiddet noktasında geçmiş dönemler de de bu konularla ilgili araştırma komisyonları kuruldu. Gerekirse yeni yasama döneminde kadına, çocuğa ve aileye şiddetin her türlüsüne yönelik tekrar ortak imza ile beraber bir komisyon kurulabilir. Yeni yasama döneminde yargı paketi, yargı reformu ve denetim olarak Meclis Araştırma Komisyonu kurulması noktasında hep beraber takipçisi olacağız arkadaşlar" dedi.


18 Ağustos’ta Menderes Caddesi’ndeki bir restoranda Fedai Varan, (43) boşandığı eski eşi Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Varan, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.V.’yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi’ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

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Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 21:08
  1. doğa

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