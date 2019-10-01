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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çatı altında yerleri yok

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum" dedi.

01 Ekim 2019 Salı 16:51
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu çatı altında yerleri yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM 27. Dönem 3. Yasama Yılı Açılış Toplantısı'nda gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

15 Temmuz günü TBMM'nin ikinci defa gazilik unvanıyla şereflendiğini dile getiren Erdoğan, "2 bin 200 yılı aşkın mirasa sahibiz. Dünyada böyle yaygın ve kesintisiz bir devlet tecrübesine sahip bir millet yoktur. Herkesi demokrasi zaferi olan 15 Temmuz'un anlamını korumaya davet ediyorum. TBMM'nin itibarını her şeyin üzerinde tutmamız gerekiyor. PKK'dan FETÖ'ye kadar terör örgütleri ile dize getirmeye çalıştıkları bu millet, kıyam ederek istikbal ve istiklaline olan bağlılığını göstermiştir. Her seferinde milli irade üstün gelmiş, Meclisimiz millet adına yeniden görev üstlenmiştir" dedi.

Siyasilere önemli uyarılarda bulunan Erdoğan, "Siyaset yaparken hepimiz önce bu ülkeye ve millete karşı sorumlu olduğumuzu unutmayacağız. Önce milletim demeyen hiç kimsenin bu kutlu kurumun çatısı altında yer almaya hakkı olmadığını düşünüyorum. Terörle ve şiddetle arasına mesafe koyan tüm kesimleri, milli meselelerde aynı ortak paydada buluşmaya davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Yeter ki siyasi konulardaki rekabetimizi milletimize karşı olan sorumluluklarımızın önüne geçirmeyelim" diyen Erdoğan, "Türkiye darbeler, vesayet gibi nice sıkıntılarla da boğuşmak zorunda kalmıştır. TBMM’nin sorunları çözme iradesinin büyüklüğüne inandık. Demokrasimizin hak ve özgürlükleri tüm kesimler için genişleterek gerçek anlamda tesis edebileceğimize inandık" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 01 Ekim 2019 Salı 16:51
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