Cumhurbaşkanı Erdoğan Boris Johnson ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson ile telefonda görüştü. Yapılan görüşmede Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'ye karşı yürütülen Barış Pınarı Harekatı'nın amaçları anlatıldı.13 Ekim 2019 Pazar 00:43
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'la yaptığı telefon görüşmesinde Barış Pınarı Harekatı'nın amaçlarını anlattı.
Erdoğan, görüşmede Suriye’nin kuzeyindeki PKK-YPG ve DEAŞ terör tehdidi tamamen ortadan kalkana kadar harekatın süreceğini, böylece topraklarını terk etmek zorunda kalan Suriyelilerin de gönüllü ve güvenli bir şekilde geri dönüşlerinin sağlanabileceğini ifade etti.
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