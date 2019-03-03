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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim için anketçilerin değil milletin sözü önemlidir”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim için anketçilerin değil milletin sözü önemlidir” dedi.

03 Mart 2019 Pazar 18:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan: “Bizim için anketçilerin değil milletin sözü önemlidir”

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizim için anketçilerin değil milletin sözü önemlidir” dedi.


Ordu mitinginin ardından helikopterle Samsun’a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhuriyet Meydanı’na sığmayan kalabalığa hitap etti. Erdoğan, “Biz sırtımızı halkımıza ve Hakk’a dayadık. Bu yola böyle çıktık. 31 Mart sadece bir belediye değil, aynı zamanda bir beka seçimidir. 31 Mart’ta sandığa gitmeyi ihmal etmeyin. CHP ve şürekası sadece tünel siyasetine aracılık etmiyor. Milletle yol almamıza da leke sürmek istiyor. Bölücü örgüt adına siyasi tünel kazanlara sandıkta esaslı bir Osmanlı tokadı vuracaksınız. Meydanlardaki bu sevdayı montaj, bindirilmiş kıta diyerek aşağılamaya çalışıyorlar. Buraya ‘para için, kömür için, patates için geliyorlar’ diyorsunuz. Burada sadece aşk için gelenler var. Aşk, kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Ben milletimi seviyorum. Milletimle de yok olmaya çalışıyorum. Bizim için anketçilerin değil milletin sözü önemlidir. Medyanın değil meydanın ne dediği önemlidir. Bu meydanda hesap yok sadece muhabbet var. Burada dayanışma var. Bu meydan aynı zamanda Kuva-i Milliye ruhu” diye konuştu.



“Kenevirin pilot ili Samsun olacak”


Samsun’a son 17 yılda 29 katrilyon liralık yatırım yaptıklarını açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:


“Samsun Batı Çevre Yolu’na dair kamulaştırma ihalesi yapılacak. Startını buradan veriyorum. 120 kilometre olan bölünmüş yola uzunluğunu 309 kilometreye çıkardık. Köprüleri, kavşakları ve bağlantı yollarını bu yıl bitiriyoruz. Samsun’un İç Anadolu ve Akdeniz Bölgesi’ne bağlantısı artık hızlı tren ile olacak. Vezirköprü hazır ol. Üretimi yıllardır ülkemizde kısıtlı olan kenevirin tohumu Vezirköprülü vatandaşlarımızın gayretiyle bu yıla kadar getirildi. 166 dekar alanda kenevir tohumu için sözleşme imzalandı. 10 ton kenevir üretimi planlıyoruz. Artık kenevir gömleğini Türkiye’ye değil, tüm dünyaya ihraç edeceğiz. Vezir ve narlı isimlerinin tescil başvurusunu yaptık. Bu işin pilot ili Samsun olacak. Samsun’un endüstri bölgesi olması için çalışmaları başlattık. İş adamlarına toplam 8 katrilyon liralık yatırım teşviki sağladık. Samsun’u yerli ve uluslararası yatırımcılar için önemli bir kent haline getireceğiz."


AK Parti ve MHP’nin ittifak kurduğunu hatırlatan Erdoğan, “İki parti içinde de en ufak bir pürüz olmamalı. Bunun adı Cumhur İttifakı zillet ittifakı değil. Biz bu ittifakı 7 Ağustos yeni kapıda kurduk. O günden bugüne beraber geldik” ifadelerini kullandı.


Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nueleştirerek, "Bay Kemal’den bir şey olmaz. Ver bir koyun inan kaybeder. Şimdi çıkmış tanzim satışları eleştiriyor. ’Kuyruklar oluşturdu’ diyor. Asıl kuyruk sende. Hastane kapılarında kuyruklarla insanları rehin aldılar bunlar. Samsun’da 31 Mart’ta tevazu, samimiyet ve gayretle memlekete işi gönül işi diyor muyuz. Gönül belediyeciliğine evet diyor muyuz. Cumhur İttifakı’na destek veriyor muyuz. Bir destan yazıyor muyuz" şeklinde konuştu.


Erdoğan konuşmasının sonunda kenevir bez torbasının içinde çay hediye etti ve dua istedi.

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Haber Tarihi: 03 Mart 2019 Pazar 18:09
  1. doğa

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