Cumhurbaşkanı Erdoğan: Birilerinin refahının bedelini birileri kanıyla ödüyor

Cumhurbaşkanıu Recep Tayyip Erdoğan"Fidanlar Fidanlarla büyüyor" programında önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Birileri lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer bölgelerde insanlar kanıyla, canıyla bunun bedelini ödüyor.' dedi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Yeni bir fidan ekim seferberliği başlatıyoruz. Bu program kapsamında 10 milyon fidan okul çağındaki evlatlarımız adına toprakla buluşuyor. Hayırlı olsun. Tabiat insanın evi, yurdu ve vatanıdır. Biz de bunun için toprağa toprak ana diyoruz."

"Birilerinin refahının bedelini birileri kanıyla ödüyor''

Her yıl insanlık olarak 10 milyon hektardan fazla tarım arazisini kaybediyoruz. Batılı toplumların, sanayileşme hamlelerinin bütün maliyetini maalesef yine fakir halklar ödüyor. Bir ülkenin ya da bölgenin refahı ne yazık ki diğer bir bölgenin sefaletine dayanıyor. Birileri lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer bölgelerde insanlar kanıyla, canıyla bunun bedelini ödüyor. Bangladeş'in su kaynakları yok oluyor. Yüz milyarlarca dolarlık altın, elmas ve petrol rezervinin üzerinde yaşayan insanlar evlerine ekmek dahi götüremiyor."

"Önlem almazsak çocuklarımız daha büyük sorunlarla karşılaşacak''

Şu gerçeği artık hepimiz çok iyi kavramak zorundayız. Şayet önlem almazsak, şimdiden adım atmazsak ileride çocuklarımız çok daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalacak. Hepimize düşen böyle bir felaketi yaşamdan gereken adımları atmak, tedbirleri almaktır.

Gezi olaylarında ağaçları bahane ederek sokakları yakıp yıkanlar gibi değil samimiyetle ülkemize hizmet ettik.