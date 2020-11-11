Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Berat Albayrak) Kendisi, sağlık sorunları sebebiyle vazifesinden affını istedi. Biz de bu talebi kabul ederek, Hazine ve Maliye Bakanı olarak yerine Lütfi Elvan arkadaşımızı atamış olduk. Yeni Hazine ve Maliye Bakanımıza görevinde