Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bakan Yanık’tan “Kadın Ve Adalet” zirvesine katılım

YENİ AKİT ANKARA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve KADEM işbirliğinde 2014 yılından bu yana 2 yılda bir çeşitli temalarla gerçekleşen “Kadın ve Adalet” zirvesinin bu yılki teması “Kültürel Kodlar ve Kadın” olarak belirlendi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Emine Erdoğan Hanımefendi’nin teşrifleri ile 4 Kasım’da İstanbul’da başlayacak olan zirve, 2 gün sürecek.

Programın ilk günü, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Derya Yanık ve KADEM Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu açılış konuşmalarını gerçekleştirecek. Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ev sahipliğinde Cezayir, Azerbaycan, Libya, Filistin, Singapur’un bulunduğu farklı ülkelerden bakanların katılımı ile “Daha Kapsayıcı Toplum Olmaya Doğru: Değişimde Özne Olarak Kadın” başlığında bir oturum gerçekleştirilecek. Bakanlar, ülkelerindeki kadınların güçlendirilmesine yönelik çalışmaları paylaşacak.

Ülke bakanlarının katıldığı oturumda, kadınların ve kız çocuklarının sosyal güçlenmesi, onların eğitim, sağlık ve karar alma mekanizmalarına katılımı, medyada kadın temsili, kadınların ekonomik statüsünün geliştirilmesi kapsamında kadın girişimciliği, kadın kooperatifleri ve kadın istihdamı, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik şiddet ve aile içi şiddetle mücadele politikaları değerlendirilecek.

Zirvede önemli isimler ağırlanacak

Zirvede uluslararası isimler de ağırlanacak. Afgan barış müzakerecisi Fatima Gailani, İngiltere'nin ilk başörtülü ceza avukatı ve İngiltere Kralı danışmanı Sultana Tafadar, "Dünya Tesettür Günü (World Hijab Day)" adlı küresel hareketi başlatan Nazma Khan, ödüllü film yapımcısı Waad Al-Kateab, gazeteci ve film yapımcısı Rizwana Hamid, film yönetmeni ve yapımcı Samah Safi Bayazid, atletizm direktörü Bilqis Abdul-Qaadir, ödüllü gazeteci Rowaida Abdelaziz, Ledby Foundation kurucusu ve CEO'su Dr. Ruha Shadab, Doha Uluslararası Aile Enstitüsü icra direktörü Dr. Sharifa Noaman Al-Emadi gibi isimler zirvede buluşacak.

Zirve sonuç bildirgesi açıklanacak

Programın ikinci gününde de (5 Kasım) “Özne Olarak Kadın”, “Kamusal Alan ve Çalışma Hayatı”, “Yeni Yaşam Tarzları ve Kültürün İnşası” başlıklarında 3 oturum yapılacak. Programın sonunda zirve sonuç bildirgesi açıklanacak.