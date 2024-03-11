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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü! Türkiye'ye davet etti
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü! Türkiye'ye davet etti

Yeniakit Publisher
2024-03-11 22:12:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan BAE Devlet Başkanı Nahyan ile görüştü! Türkiye'ye davet etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın doğum gününü tebrik etti. Erdoğan görüşmede, Al Nahyan'ın Ramazan-ı Şerif'ini de kutladı.

Türkiye'ye davet etti!

Başkan Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Al Nahyan'ı iki ülke arasında tesis edilen Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey'in ilk toplantısı için Türkiye'ye davet etti.

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