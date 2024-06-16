Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Başkan Erdoğan, kan ve gözyaşının hakim olduğu işgal altındaki Filistin topraklarında, barış ve huzur içerisinde yaşanan bayramlara kavuşma dileğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı'nın ve tüm Birleşik Arap Emirlikleri halkının Kurban Bayramı'nı da kutladı.