0553 313 94 23

Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize’de ger gerçekleştireceği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarının açılışı ve Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ile Rize-Artvin Havalimanının inşaatını yerinde incelemek üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.

24 Ağustos 2019 Cumartesi 02:05
Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize’de ger gerçekleştireceği Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi lojmanlarının açılışı ve Artvin’in Yusufeli ilçesinde yapımı devam eden Yusufeli Barajı ile Rize-Artvin Havalimanının inşaatını yerinde incelemek üzere memleketi Rize’nin Güneysu ilçesine geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yarın Rize, Artvin Pazar günü Trabzon’da gerçekleşecek olan miting ve açılış programları öncesi 23.40 sıralarında ’Ana’ uçağıyla Trabzon Havaalanına geldi. Buradan helikopterle Rize’nin Güneysu ilçesine gelen Erdoğan, baba ocağı Güneysu’da yağmura aldırış etmeden kendisini bekleyen hemşerileri tarafından karşılandı. İlçe sakinlerinin yağmura rağmen yoğun ilgi ve sevgi gösterisinde bulunduğu Erdoğan, otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamladı.


Otobüs içerisinden konuşma yaparak, hemşerilerini selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rize’nin kendi evladına sahip çıktığını dile getirdi. Erdoğan “Rize son seçimlerde 1 numara oldu ve 1 numara olmak sebebiyle de hakikaten kendi içerisinden çıkarmış olduğu bu evladına sahip çıktı. İnşallah temennimiz bundan sonra 2023’e kadar en güzel şekilde hazırlanmak ve 2023’te Türkiye genelinde inşallah 1 numara olmayı gerçekleştirmek. Malum şimdi birileri rahat durmuyor, kendilerine göre içlerinde bir şeyler yapma gayretinde olanlar var, ama bugüne kadar bu türler hiç birisi muradına eremedi. Çünkü niyeti bozuk olanlar, bunların akıbeti hayır olmayacaktır. Ben siz değerli hemşerilerimle, kardeşlerimle geleceğe emin adımlarla yürüyoruz, yürüyeceğiz" ifadelerini kullandı.


Artvin ve Rize’de gerçekleşen yatırımları yerinde inceleyeceğini dile getiren Erdoğan, Ayder Yaylası’nda yürütülen dönüşüm projesinin hızla ilerleyeceğini ve tartışmalara neden olan salıncakların bir an evvel kaldırılacağını sözlerine ekledi. Erdoğan “Biliyorsunuz yarın Yusufeli barajını şöyle yerinde bir kontrol edelim diyorum. Arkasından inşallah Rize – Artvin Havalimanını aynı şekilde bir yerinde kontrol yapacağız. Daha sonra da Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’nin lojmanlarının olduğu bölgeye geleceğiz ve orada da inşallah sizlerle büyük bir açılış törenini yapacağız. İstiyoruz ki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’ne vasıflı öğretim üyeleri gelsin. Çünkü ev bulamadığı zaman öğretim üyesi gelmiyor. Şimdi bu lojmanları olduğu için, çocuklarına eğitim imkanı olduğu için inanıyorum ki buralara profesörler, doçentler, doktora yapmış olan akademisyenler gelecekler çok daha başarılı öğrenciler çıkarma şansını yakalayacağız. İnşallah havalimanının yapımıyla beraber alternatifler çoğalmış olacak. Sayın Valimiz de bunu yakından takip edecek tabi. Ayder projesimizin üzerine hızla gideceğiz ve o malum salıncakları o acayip şeyleri filan bunları temizleyip orada hazırladığımız projeyi hayata geçireceğiz" şeklinde konuştu.


Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından kendisini karşılamaya gelen çocuklara hediye dağıttıktan sonra geceyi geçireceği Merkez Mahallesi’ndeki evine geçti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 24 Ağustos 2019 Cumartesi 02:05
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı Güneysu’da hemşehrilerine hitap etti
    1. Cumhurbaşkanı Erdoğan babaocağı..
    2. Meclis resmen kabul etti! İşte o..
    3. Diyarbakır'da trafik kazası: 8 yaralı
    4. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    5. Sol medya Ahmet Gülümseyen'in 'dövme'..
    6. FETÖ'nün "mahrem askeri yapılanmasına"..
    7. Cezaevinden çıkan eşini vuran şüpheli..
    8. Isparta'da bıçaklı kavga: 4 yaralı
    9. Cumhurbaşkanı Erdoğan Güneysu'da
    10. Minibüs ile kamyon çarpıştı:4 ağır 3’ü..
    11. G7 Zirvesi öncesinde 17 gözaltı, 4..
    12. Başkentte trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
    13. Trump, onu düşman ilan etti!
    14. Güney Geçiş Konseyi Şebve vilayetinde..
    15. Trump'tan Çin'e yeni ek gümrük vergileri
    16. Arjantin'de Amazonlar'daki yangınlar..
    17. ABD'den flaş açıklama! "YPG siperleri..
    18. Cumhuriyet'in algı operasyonu elinde..
    19. Bergama’da gıda zehirlenmesi şüphesi:..
    20. İzmir'de gıda zehirlenmesi
    21. Irak Dışişleri Bakanlığı, ABD Bağdat..
    22. GÜNDEM ÖZETİ / 24 Ağustos 2019
    23. Basketbol: 16 Yaş Altı Kızlar Avrupa..
    24. Eşi tarafından tabancayla vurulan..
    25. Kızıl Meydan'da Türk mızıkasının..
    26. Mısır Başsavcılığından Filistinli..
    27. Maçın ardından
    28. Brezilya, Amazon yangınları için..
    29. Maçın ardından
    30. Oğuzhan Özyakup: "3-0’lık skoru almak..
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    İyi Parti’nin sözcüsünden gündemi sarsan çıkış! ‘Mansur Yavaş da görevden alınmalı’
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Hidayet Türkoğlu'ndan binlerce beğeni alan "Rasim Ozan" mesajı!
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Türkiye'ye savaş açan darbeciye büyük şok! Askerleri teslim oldu
    Hükümet hala neden kulak tıkıyor? Genç evlilik mağdurundan arşı titreten feryat: Sesimizi duyun artık!
    Hükümet hala neden kulak tıkıyor? Genç evlilik mağdurundan arşı titreten feryat: Sesimizi duyun artık!
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor
    KKTC için yeni dönem! Monaco modeli geliyor

    Günün Karikatürü

    24 Ağustos 2019
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    Mazbataları iptal edilebilir! Yeniden seçim yapılacak
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"
    ABD'den Türkiye kararı! "Teklifimizi geri çektik"