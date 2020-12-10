  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir."
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir."

Yeniakit Publisher
2020-12-10 12:54:30 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Azerbaycan, kardeşim İlham Aliyev'in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hatay'da korkutan deprem
Spor

Hatay'da korkutan deprem

Hatay'da 3.5 büyüklüğünde bir deprem oldu.
İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık
Gündem

İlham Aliyev duyurdu: Bu konuda Türk şirketleriyle anlaştık

Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev, Dağlık Karabağ’da Ermeni işgalinden kurtarılan topraklarda imar çalışmaları için Türkiye’den şirketl..
Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı
Spor

Türk futbolu şokta! Kulüp başkanına silahlı saldırı

2. Lig'de mücadele eden Gümüşhanespor'un Başkanı Vahit Olgun, uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.

Satılık 2018 model Fiat Fiorino
Satılık 2018 model Fiat Fiorino

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay