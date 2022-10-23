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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını selamladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-23 20:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ATAK pilotlarını selamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Diyarbakır'daki toplu açılış töreni ve "İlk Oyum Erdoğan'a, İlk Oyum AK Parti'ye Programı"nın ardından beraberindeki bakanlarla birlikte helikopterle Silvan'a geçti.

Burada vatandaşlara hitap eden Erdoğan, Silvan'a giderken, kendisinin bulunduğu helikoptere eşlik eden ATAK helikopteri pilotlarını da selamladı.

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