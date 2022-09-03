Cumhurbaşkanı Erdoğan 'aşk'ın tanımını yaptı! Salonda alkış tufanı koptu

Samsun'da AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'ndaki konuşmasında 'aşk'ın tanımını yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a alkış yağdı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da TEKNOFEST KARADENİZ 2022'ye katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan kentteki yoğun programının ardından AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Erdoğan'ın 'aşk' tanımının üzerine salonda alkış tufanı koptu.

"Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Aziz milletimizin hayır duasıdır. Geride şükranla yadedilecek eserler, hizmetler bırakmaktadır. Son 20 yılda diğer 80 vilayetimizle birlikte Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Son 20 yılda toplam 43 milyar liralık yatırım yaptık. Sorarlar aşk nedir? Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle laf ola beri gele yok. Bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye kavuşturduk. Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz.