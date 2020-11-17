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Aktüel Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyalı siyam ikizleri ile ikizlerin doktorunu kabul etti
Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyalı siyam ikizleri ile ikizlerin doktorunu kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan siyam ikizlerinin sağlık durumuna ilişkin aile ve Dr. Jeelani'den bilgi aldı

Yeniakit Publisher
2020-11-17 16:11:14 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalyalı siyam ikizleri ile ikizlerin doktorunu kabul etti

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalyalı siyam ikizleri Derman ve Yiğit Evrensel ile ikizleri İngiltere'de ameliyat ederek ayrılmalarını sağlayan Dr. Noor Ul Owase Jeelani’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Fatma ve Ömer Evrensel çifti de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan siyam ikizlerinin sağlık durumuna ilişkin aile ve Dr. Jeelani'den bilgi aldı. İkizlere oyuncak hediye eden Erdoğan, Evrensel ailesi ve Jeelani ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

- Londra'daki 3 büyük ameliyatla başları ayrıldı

Alanya ilçesinde 22 Haziran 2018'de sezaryenle dünyaya gelen Fatma ve Ömer Evrensel çiftinin kafadan yapışık siyam ikizleri, Antalya ve İstanbul'da çeşitli hastanelerde tedavi görmüş, Emine Erdoğan, 2018 yılında Antalya'da bir hastane ziyareti sırasında ikizleri görerek tedavileriyle ilgili süreci bugüne kadar yakından takip etmişti.

Siyam ikizlerinin ameliyatı, Londra'daki Great Ormond Street Hastanesinde, bu alanda deneyimli olup daha önce 3 kez benzer ameliyat yapan pediyatrik beyin cerrahı Dr. Owase Jeelani önderliğindeki ekip tarafından yapılmıştı.

Aralarında 2 Türk doktorun da bulunduğu 42 kişilik ekip tarafından gerçekleştirilen 3 büyük operasyon sonucu yapışık başları 28 Ocak'ta ayrılan Derman ve Yiğit, 10 Haziran'da Türkiye'ye dönmüştü.

Siyam ikizlerinin tedavisi, Ankara Şehir Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde devam ediyor.

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