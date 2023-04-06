Cumhurbaşkanı Erdoğan: Anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 24 TV, 360 ve tv4 ortak yayınına konuk oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Mayıs seçimleri öncesi son anketleri açıkladı.
Başkan Erdoğan canlı yayında önemli açıklamalarda bulunurken 14 Mayıs seçimleri hakkında da konuştu. Erdoğan seçim anketlerindeki son durumu paylaştı.
''Açık ara öndeyiz''
Erdoğan, ''Anketler manipülasyon aracı olarak kullanılabiliyor. Medyada dolaşıma sokulan rakamların gerçek olmadığını herkes bilsin. Şayet bu tür masa başı anketlere kalsa 21 yıldır her seçimi CHP kazanırdı. İşini hakkıyla yapan anket şirketlerini ise yakından takip ediyoruz. Bize gelen anketlere göre Cumhur ittifakı olarak Meclis'te açık ara öndeyiz.'' ifadelerini kullandı.
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