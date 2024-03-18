Cumhurbaşkanı Erdoğan: Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık...

Türkiye'nin savunma sanayi alanında başarılarına dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni sınır ötesi operasyonunun sinyalini verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Çanakkale Geçilmez dedirten büyük kahramanları rahmetle yad ettik. Çanakkale sadece bizler için sadece deniz zaferi değil. Bir milletin küllerinden yeniden doğuşunu gösteren direniş ruhudur. Çanakkale aynı zamanda parçalanmak istenen devletin, yok edilmek istenen milletin yeniden ayağa kalktığı büyük bir kıyamdır. Çanakkale Deniz Zaferi, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni doğuran, büyüten ruh olmuştur. Çanakkale ruhuna ne kadar sahip çıkarsak geleceğimize o kadar güvenle bakacağımıza inanıyorum.

Asker millet olarak nam salmış bir milletin mensupları olarak bizi biz yapan temel değerlerden şehadet ruhunun zayıflamasına asla izin veremeyiz.

40 yıllık bölücü terörle mücadelemizde vatan topraklarımız müdafaası için binlerce evladımızı şehit verdik. 15 Temmuz'da 253 insanımız kahramanca toprağa düştü. Terör örgütlerinin eylemlerinde ve sınır ötesi operasyonlarda nice kardeşimiz canlarını feda etti. 1071'den beri hem bu toprakları vatan yapmak hem de ebedi vatanımız olarak muhafaza etmek için can verdik. Bundan sonra da aynı azim ve kararlılıkla vatanımıza, ezanımıza, bayrağımıza sahip çıkmayı sürdüreceğiz.

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"Bunu Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık"

Güçlü bir orduya sahip olmak bizim için tercihten öte bir mecrubiyettir. Biz caydırıcılığını her zaman en üst seviyede tutması gereken ülkeyiz. Türk milleti olarak bizi hasımlarımıza karşı kendi geliştirdiğimiz imkan ve kabiliyetlerimiz koruyabilir. 20 sene önce biz yüzde 20'lerdeydik. Ama şimdi yüzde 80'lerdeyiz. Şimdi yüzde 80 yerli milli olarak silahımıza, araç gerece sahibiz. Bunlarla da asla yetinmiyoruz. Çok daha ileriye taşımak zorundayız. Şimdi uçak gemimizi yaptık. Şimdi ikinci uçak gemisinin daha da büyüğünü yapma kararlılığımız var. İnsansız malum uçaklarımız ortada. Bunun dışında denizin altında da insansız deniz altıları bunları da yapmanın gayreti içerisindeyiz. Bu işi de halledeceğiz. Yerli ve milli savunma sanayi diyor her alanda tam bağımsız Türkiye için çalışıyoruz. Artık kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik ve kestik. Bunu Cudi'de yaptık Gabar'da yaptık. Bundan sonra da yapacağız. Sınır ötesi de yapacağız. Sınır ötesi ne işiniz var orada diyenlere karşı cevabımız oralara yaptığımız operasyonlardır. Biz onun için güçlü Türkiye güçlü ordu diyoruz. Kahraman ordumuzun vatan müdafaası görevini en güzel şekilde yerine getirebilmesi için hiçbir fedakarlıktan kaçınmıyoruz.