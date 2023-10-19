  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hukuk fakültesi okuyacaklar dikkat! Puanlar yükseltilip, kontenjanlar azaltılacak

Şarkıcı Linet’ten görülmemiş alçaklık! Siyonist haydutları böyle savundu! Hadi o zaman yallah İsrail’e

Birbirlerine neler demişler neler! CHP’deki kavga Whatsapp’ta

Elektriğe aileler artık para ödemeyecek! Bölgeden dev GES projesi için flaş karar: 42 bin lirası hibe edildi!

Maskara mahlûku görün! Tam bir kepazelik

Bölgeden petrol üstüne petrol fışkırıyor! Günlük 25 bin varil çıkarılıyor

Şahan Gökbakar’dan şaşırtan “İsrail” çıkışı! Duyan, kulaklarına inanamadı

New York’ta Gazze’deki katliam için Bıden böyle suçlandı: İsrail hastaneleri bombalıyor parasını Bıden ödüyor

Babil Fahişesi Lilith'in doğmaları: Şeytanın çocukları Ezoterik Yahudiler

Türk şirketi Estonya ülkesinde 1. oldu! Sevindirici haber: Türk Savunma Sanayisi Avrupa'da...Sürpriz gelişme
Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı

Yeniakit Publisher
2023-10-19 14:44:00 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliya İzetbegoviç'i andı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vefatının 20'nci yılında Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i andı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Yüreğinde Bosna ile birlikte bütün bir İslam dünyasını taşıyan, asaletiyle, cesaretiyle ve duruşuyla bilge bir lider ve müstesna bir gönül insanı olan dost ve kardeş Bosna-Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzetbegoviç'i vefatının yıl dönümünde hasretle, rahmetle yad ediyorum." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, paylaşımında İzetbegoviç'in fotoğrafına da yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye İsrail tepkisi!


ÖNE ÇIKAN VİDEO

Sözcü gazetesi Erdoğan'ın dediğine geldi
Sözcü gazetesi Erdoğan'ın dediğine geldi

Medya

Sözcü gazetesi Erdoğan'ın dediğine geldi

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'
Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'

Gündem

Fazıl Say'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek! 'Tamamen aynı fikirdeyim'

Fazıl Say’dan, duyanları şok eden "Erdoğan" sözleri! İşitenler, kulaklarına inanamadı
Fazıl Say’dan, duyanları şok eden “Erdoğan” sözleri! İşitenler, kulaklarına inanamadı

Gündem

Fazıl Say’dan, duyanları şok eden “Erdoğan” sözleri! İşitenler, kulaklarına inanamadı

<
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23