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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir bayram daha buruk
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir bayram daha buruk

Yeniakit Publisher
2024-06-17 18:15:00 - 2024-06-17 18:32:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bir bayram daha buruk

AK Parti teşkilatları ile bayramlaşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan "Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti teşkilatları ile bayramlaştı.

Erdoğan'ın açıklamasından satır başları:

Tam 76 yıldır işgal, zulüm ve sistematik katliama maruz kalan Filistin halkı bir bayramı daha buruk geçiriyor.

Dünya, İsrail'in kana susamışlığına karşı tedbir almak, her gün bir yenisine şahit olduğumuz katliamların önüne derhal set çekmek zorundadır.

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