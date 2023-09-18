Cumhurbaşkanı Erdoğan Ahıska Türklerini kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi'nde Ahıska Türklerini kabulünde konuştu. Erdoğan konuşmasında, "Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:
1944 yılında maruz kaldığınız sürgünle birlikte büyük acılar çektiniz, nice badireler atlattınız. Sürgünde hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet diliyorum.
Ahıska Türkleri sürgünle birlikte dünyanın 9 farklı ülkesine yayılmış yıllar boyunca zorlu şartlar altında yaşamıştır.
Ama onca zorluğa rağmen kimliklerini korumayı kültürel miraslarını gelecek kuşaklara aktarmayı başarmışlardır. Nereden olursa olsunlar Ahıska Türklerinin yürekleri Türkiye ile birlikte atmıştır.
Bu anlayışla Ahıska Türklerinin durumunu çok yakından takip ediyoruz. Ukrayna’da olaylar başladıktan sonra hemen bu ülke makamlarıyla temasa geçerek Ahıskalı vatandaşlarımızı Türkiye’ye getirdik. Bu şekilde ülkemize gelen Ahıska Türkü sayısı 4 bini buluyor.
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Gerek YTB gerekse TİKA’nın yürüttüğü çeşitli projeleri takdirle karşılıyoruz. Ahıska Türklerinin huzur ve esenliğini kendi vatandaşlarımızdan ayrı görmüyoruz.
Kendilerinin yıllardır hasretle beklediği Türk Vatandaşlığını sağlamaları için gerekli adımları atıyor, bu süreci hızlandırıyoruz.
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