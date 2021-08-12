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Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mevkidaşıyla görüştü
Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mevkidaşıyla görüştü
Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-12 00:32:00 - 2021-08-12 00:55:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan Afgan mevkidaşıyla görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Afganistan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.

 

Orman yangınları dolayısıyla geçmiş olsun dileklerini ileten Afganistan Cumhurbaşkanı Gani'ye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan’ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için Türkiye olarak dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı sürdürecekleri ifade etti.

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