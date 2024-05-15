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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz

Yeniakit Publisher
2024-05-15 12:04:00 - 2024-05-15 12:47:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Kanunun dışına çıkana hukuk önünde hesap soruluyor. Bürokratik vesayete izin vermeyiz. Tekrar nüksetmesine asla izin vermeyiz. FETÖ'ye diyet borcunu ödemek isteyenler boş durmuyor. Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Teşkilatımızın karalılığı, dinamizmi ve heyecanı karşısında büyük bir gurur duydum."

"Bizi örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz."

"Yorulan arkadaşlarımız varsa hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, dinamik arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz"
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"AK Parti'nin siyaset tasavvurunda görev ve sorumluluk almak kadar gerektiğinde tüm rütbelerden azade bir şekilde bu partinin bir eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir"

"Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor"

"(Yeni anayasa) Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz."

"31 Mart seçimleri bir güven oylaması değildir. 31 Mart'ta milletimizin verdiği mesajı aldık. Gereğini yapmaya başladık"

"Türkiye'nin sivil anayasa hasretini dindirmek lazım, günlük siyasete alet edilmemeli. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Sonuna kadar yapıcı tutum sergileyeceğiz"

"Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz"
"Son dönemlerde gündeme gelen hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detaylarına kadar takip ediyoruz. Kanununun dışına çıkan, hatası, kastı, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz."

"Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız."

"Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecekler, er ya da geç Filistinliler yastıklarının altında muhafaza ettikleri ve nesilden nesile emanet bıraktıkları anahtarlarını kullanacak ve inşallah kendi yuvalarına kavuşacaklar. Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız."

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Yorumlar

Kasım

Bir takımda başarısız olan teknik direktör istifa et,sende basarızsın ve istifa et,lakin sende o erdem ne gezer ňerde o surat var

Arda Murat

Meclis başkanı vasıtası ile Herkesi "DEM" lendiren bu samimiyet? "Yumuşama" imiş. Kimle? Kim yumuşak.... Şüphe uyandırıcı değil mi? Vekil'i olan? Minik partileri dışlayan birlik...bunlar sırtını kime dayamış? Yıllardır iktidarsın? Dök belgeleri, millete hizmet et uyandır! Dilde, " Yapıcı Muhalefet " övgüsü...İcraatta! Yapıcı önerileri sunan, gerektiği zaman aynı safta duran, aynı dava kardeşlerine, hakaret ve kızgınlık... Hoşgörü müdür? Şüphe uyandır mıyor mu?
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