Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kuklayı da kuklacıyı da biliyoruz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Teşkilatımızın karalılığı, dinamizmi ve heyecanı karşısında büyük bir gurur duydum."

"Bizi örselemeye çalışanlara inat yolumuza pekleşe pekleşe devam ediyoruz."

"Yorulan arkadaşlarımız varsa hatası, kusuru, yanlışı olanlar varsa, kardeşlik hukukumuzu koruyarak onları dinlenmeye alacağız. Yeni, dinamik arkadaşlarımızla yolumuza devam edeceğiz"

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"AK Parti'nin siyaset tasavvurunda görev ve sorumluluk almak kadar gerektiğinde tüm rütbelerden azade bir şekilde bu partinin bir eri olarak çalışmak da büyük bir şereftir"

"Öğretmenlere yönelik şiddetle mücadelede yasal zeminin güçlendirilmesine ihtiyaç duyuyoruz. Meclis tatile girmeden yasal düzenlemeleri çıkarmamız gerekiyor"

"(Yeni anayasa) Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz."

"31 Mart seçimleri bir güven oylaması değildir. 31 Mart'ta milletimizin verdiği mesajı aldık. Gereğini yapmaya başladık"

"Türkiye'nin sivil anayasa hasretini dindirmek lazım, günlük siyasete alet edilmemeli. Aceleye getirmeden ama çok da fazla uzatmadan istişari temasları bitirip somut adımlar atılmasında fayda görüyoruz. Sonuna kadar yapıcı tutum sergileyeceğiz"

"Temennimiz 4 yıl gerilimle değil hoşgörüyle geçsin, muhalefet yıkıcı değil yapıcı olsun. Bu iklimin Türk siyasetinin normali haline gelmesini ümit ediyoruz"

"Son dönemlerde gündeme gelen hadiseyi tüm boyutlarıyla en ince detaylarına kadar takip ediyoruz. Kanununun dışına çıkan, hatası, kastı, marazı olan kim varsa hukuk zemininde hesabını mutlaka soruyoruz."

"Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız."

"Er ya da geç Filistinliler evlerine dönecekler, er ya da geç Filistinliler yastıklarının altında muhafaza ettikleri ve nesilden nesile emanet bıraktıkları anahtarlarını kullanacak ve inşallah kendi yuvalarına kavuşacaklar. Netanyahu ve soykırıma ortak olanlar, döktükleri her damla kanın hesabını verecek. Biz de soykırımcıların hukuka hesap vermesi için enselerinde olacağız."

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