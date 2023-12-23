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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu

Yeniakit Publisher
2023-12-23 14:43:00 - 2023-12-23 15:13:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu

'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda Kuzey Irak'ta 6 askerimizin şehit olduğu terör saldırısına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bölücü alçaklardan döktükleri kanların hesabı soruldu. Türkiye terör yapılanmasına izin vermeyecek.' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'Yüzyılın Dönüşümü İstanbul Programı'nda konuştu.

Kuzey Irak'taki hain terör saldırısına ilişkin değerlendirme yapan Erdoğan şunları söyledi:

Dün Irak'ın kuzeyinde bölücü hainler tarafından gerçekleştirilen saldırılarda şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Mehmetçiklerimizin kanı yerde kalmamış, bölücü alçaklardan kanın hesabı misliyle sorulmuştur ve sorulmaktadır. Türkiye terör yapılanmasına izin vermeyecek. Pençe Harekatı bölgesiyle ile Suriye'nin kuzeyinde şimdiye kadar 12 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

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