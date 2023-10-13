Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyaya duyurdu! Türkiye'den Filistin hamlesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Programında konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Medeniyetlerin beşiği, tarih ve kültür şehri İstanbulumuza hepiniz hoşgeldiniz.

Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir.

Afrika ile güçlü bağlarımız var.

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Kıtanın farklı şehirlerine inşa edilen cami, kütüphane, limanlar aramızdaki kadim dostluğun nişanelerinden sadece bazılarıdır. Nice Afrika kökenli Osmanlı vatandaşının vatan müdafaasına katılarak atalarımızla omuz omuza çarpıştığını biliyoruz.

Bu kökü geçmişimize rağmen ilişkilerimizde fetret devri yaşadık.

Türkiye, Afrika halklarına asla sırtını dönmedi. Kıtadaki özgürlük hareketlerini destekledik.

2005 senesini Türkiye'de "Afrika Yılı" ilan ettik.

Türkiye'nin tarihinde bir sömürgecilik lakesi yok ve Afrika halklarını bağrımıza bastık. Afrika'ya yönelik kibirli bakışları elimizin tersi ile ittik.

Tüm Afrika'da elçilik sayımızı 44'e çıkardık. 48 Afrika ülkesi ile iş konseyleri kurduk.

Afrika ile tüm alanlarda ilişkilerimiz artıyor.

Afrika Kıtası'yla 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz, geçtiğimiz yıl sonu itibarıyla 41 milyar dolara yaklaştı.

Türkiye'de Gazze'ye yardım uçağı

Gazze'ye yardım uçağımızı gönderdik. ABD ve İngiltere ise bölgeye uçak gemisi gönderiyor.

Gazze mazlum ve mağdurdur. Ama İsrail'in böyle bir durumu söz konusu değil.

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