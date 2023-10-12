Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TÜGVA 2023 Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TÜGVA 2023 Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:
TÜGVA ülkemizin gururu olan kuruluşlardandır. Gençlerimizin hayatına dokunan çalışmalarını takdirle karşılıyorum.
Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz.
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