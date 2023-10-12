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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor

Yeniakit Publisher
2023-10-12 19:00:00 - 2023-10-12 19:10:29

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TÜGVA 2023 Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da TÜGVA 2023 Teşkilat Buluşması'nda açıklamalarda bulunuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarında öne çıkan satır başları:

TÜGVA ülkemizin gururu olan kuruluşlardandır. Gençlerimizin hayatına dokunan çalışmalarını takdirle karşılıyorum.

Biz hayırlı hizmetlerinizde sizlere destek olmaya devam edeceğiz.

Ayrıntılar geliyor...

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