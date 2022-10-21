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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayfun füzesi' açıklaması
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayfun füzesi' açıklaması

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Blokzincir İstanbul" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye'nin her alanında olduğu gibi dijital dönüşümünde de AK Parti'nin imzası olacak. Son 20 yılda TEKNOPART sayısı 94'e ulaştı." dedi. "Artık bizim Tayfun füzemiz de var! Bunlar artık bir yerlere de işaret oluyor." ifadelerini kullanan Erdoğan, Yunanistan'a göndermede bulundu..

Yeniakit Publisher
2022-10-21 14:29:00 - 2022-10-21 14:55:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Tayfun füzesi' açıklaması

İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen "Blokzincir İstanbul" programına katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da AK Parti Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından düzenlenen "Blokzincir İstanbul" etkinliğinde konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

AK Partimizin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Başkanlığı tarafından böyle hassas bir dönemde düzenlenen Blokzincir İstanbul etkinliğinin ülkemiz ve teknoloji sektörü için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen, katılımlarıyla toplantıyı zenginleştiren herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'nin her alanı gibi ülkemizin dijital dönüşümünün altında da inşallah AK Parti imzası olacaktır. Esasen geçtiğimiz 20 yılda ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmetin gerisinde dijital dönüşümün izlerini görmek mümkündür.

Türkiye'nin asırlık yatırım eksikliklerini tamamlamak için çalışırken zamanın ruhuna uygun şekilde güçlü bir teknolojik alt yapı kurmayı da ihmal etmedik. Tabi teknoloji son bir asırda çok hızlı ilerleyen, son dönemde bu hızın daha da arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şarttır. Başka türlü ülkemizi 2053 vizyonumuzun hedefleriyle buluşturamayız. Diğer gelişmelerin yanı sıra artık kendi uydularını üreten, kendi uzay programını başlatan bir ülke haline gelmemiz, internet alt yapımızı geliştirmemiz, elektronik devlet uygulamalarımızı yaygınlaştırmamız bunların işaretidir.

İnternette fiber alt yapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz. Onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız. İnşallah yakında bu konuda çok önemli adımları hızla hayata geçirmiş olacağız. Hiç şüphesiz teknolojide elde edilen kazanımların temelinde araştırma, geliştirme faaliyetleri vardır. Rabbimiz insan için ancak çalıştığı kadarı vardır buyuruyor. Bu emrin hikmetini en çok da teknoloji alanında görmek mümkündür. Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme alanında katettiği mesafe ve kullandığı kaynak tutarı bu hususta nereden nereye geldiğimizi göstermesi bakımından çok ama çok önemlidir. Araştırma geliştirme harcamalarını 55 milyar liraya çıkartarak milli gelirimizin yüzde 1'inin üzerinde yükseltmiş bir ülkeyiz. Bu harcamaların 3'te 2'sinin özel sektör tarafından yapılması sağlıklı ve doğru bir istikamette yol aldığımızı gösteriyor. Teknoparklarda da benzer bir gelişmeye şahitlik ediyoruz. Hükümete geldiğimizde 2 olan teknopark sayımız bugün 59 şehrimize yayılmış şekilde 81'i aktif ve 13'ü kuruluş aşamasında olmak üzere 94'e ulaşmıştır.

TOGG ülkemizin geldiği seviyenin sembollerinden biri

Savunma sanayii, teknolojinin hem lokomotifi hem de en çok kullanıldığı alandır. Türkiye 62 savunma sanayii projesinden 750'nin üzerinde projeye ve 5,5 milyar dolar bütçeden 75 milyar dolar bütçeye çıkmıştır. Bu gelişmenin en somut yansımasını ihracatımızda müşahade ediyoruz. Yıllık 250 milyon dolar olan savunma sanayii ürünleri ihracatımızı 3 milyar doların üzerine çıkarttık. Değeri 1 milyar doların üzerinde olan teknoloji şirketi sayımız 6'yı buldu. Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız TOGG otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerinden biridir. Üreticilerinin değimi ile otomobilin çok ötesindeki özellikleriyle bir akıllı cihaz olan TOGG'un inşallah pek çok sektörün de sürükleyicisi olarak ülkemize önemli katkıları olacaktır.

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