Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Togg'un o rengi önümüzdeki aylarda yollarda

Gemlik'teki fabrikası geçtiğimiz aylarda açılan Togg, gündemde kalmaya devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Erzurum'da gençlerle bir araya geldiği programda önümüzdeki ayları işaret ederek, "Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Atatürk Üniversitesinde düzenlenen "İlk Oyum AK Parti'ye İlk Oyum Erdoğan'a Programı"nda gençlerle bir araya geldi. Burada önemli açıklamalarda bulunan gençlerden gelen soruları da yanıtladı.

Oltu rengi Togg yakında yollarda

Erdoğan, yerli üretim TOGG otomobili ile ilgili "Türkiye'nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u sizlerin de heyecanla beklediğini biliyorum. Türk sanayisinin gurur vesilesi olan Togg'un üretimi, şu anda devam ediyor. İnşallah, birkaç ay sonra Togg'un oltu siyahını yollarımızda görmeye başlayacağız" dedi.

Anketten Kapadokya çıkmıştı

Türkiye'de büyük bir heyecan yaratan yerli otomobil Togg'un ilk aracı, geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Gemlik'teki fabrikada banttan indirildi. Togg tüm hızıyla gündemde kalmaya devam ederken, bu sefer de Togg'un sosyal medya hesabından 500 bin kişinin katılımıyla renk anketi yapıldı. Anket sonuçlarına göre, 6 renk olarak açıklanan C-SUV'ların en çok beğenilen renginin Kapadokya olduğu duyuruldu.