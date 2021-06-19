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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi Antalya'da öğrendi
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan acı haberi Antalya'da öğrendi

Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan uzun yıllar dilinden düşürmediği şarkının bestecisi Selçuk Tekay'ın vefat haberini kürsüde aldı.

Yeniakit Publisher
2021-06-19 19:20:00 -

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısında konuştu.

Aylar sonra ilk kez bu kadar geniş bir katılımla partilileriyle bir araya gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti teşkilatlarına uyarıda bulunarak, "Eğer biz bir dava adamıysak, bu davanın mensupları birbiri aleyhine konuşamaz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı, AK Parti teşkilatlarına 2023 talimatı da verdi. Erdoğan, "2023 başka olmalı, kazanmadık gönül bırakmayın" dedi.

Vefat haberini kürsüde öğrendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan uzun yıllar dilinden düşürmediği "Beraber Yürüdük Biz Bu Yollarda" şarkının bestecisi Selçuk Tekay'ın vefat haberini kürsüde aldı.

Tekay için rahmet dileyen Erdoğan ailesine taziyelerini sundu.

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