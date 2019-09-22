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Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nin New York şehrine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, New York'ta düzenlenecek BM 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere ABD'ye geldi.

22 Eylül 2019 Pazar 08:56
Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD nin New York şehrine geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ABD'de

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile ABD'nin New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı. ( Murat Kula - Anadolu Ajansı ) 

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere özel Uçak "TC-TRK" ile ABD'nin New York şehrine geldi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, JFK Havalimanında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç ve diğer yetkililer karşıladı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da ABD'ye geldi.

Türk vatandaşları Erdoğan'ı konaklayacağı otelin önünde karşıladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere geldiği New York'ta, konaklayacağı Peninsula Otel'e geçti.

Burada toplanan Türk vatandaşları, Erdoğan'ın otele gelişi sırasında ellerinde Türk bayraklarıyla tezahüratlar yaparak sevgi gösterilerinde bulundu.

Erdoğan, otele girmeden önce aracından inerek, Türk vatandaşların bulunduğu yere yürüdü ve vatandaşlarla tokalaşarak, onları selamladı.

 

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Haber Tarihi: 22 Eylül 2019 Pazar 08:56
  1. Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurulu
  2. New York
  3. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  4. Anadolu Ajansı

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