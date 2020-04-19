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Aktüel

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeleri ele alan iki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı

2020-04-19 20:23:06 -
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile telefonda görüştü

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasında bu akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Görüşmede, ikili meselelerin yanı sıra bölgesel gelişmeler ele alındı.

İki lider, NATO müttefikliğinin gerektirdiği dayanışma ruhunun gereği olarak, koronavirüs salgınının kamu sağlığı ve ekonomilere oluşturduğu tehdide karşı yakın iş birliklerini sürdürme noktasında mutabık kaldı.

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