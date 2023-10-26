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Gündem 8. Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Buna müsaade etmeyiz
Gündem

8. Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Buna müsaade etmeyiz

Yeniakit Publisher
2023-10-26 14:24:00 - 2023-10-26 14:59:22
8. Aile Şurası'nda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan net mesaj: Buna müsaade etmeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Aile Şurası'nda konuştu. Erdoğan, "Aile kutsal bir yapı ve bu kutlu yapıyı biz lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz, edemeyiz." mesajını verdi. Diğer yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit, küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarıdır. Türkiye, küresel cinsiyetsizleştirme oyununa boyun eğmeyecektir. Evlatlarımızı sapkınların eline bırakmayacağız” ifadelerine yer verdi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından düzenlenen 8. Aile Şurası'nda konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. 8. Aile Şurası münasebeti ile sizleri milletin evinde ağırlamaktan bahtiyarlık duyuyorum. Ailemiz, istikbalimiz teması ile icra edilen şuranın hayırlara vesile olmasını rabbimden niyaz ediyorum. Aile şuralarının ilki 1990 yılında düzenlenmişti. Bizim dönemimizde de şimdiye kadar farklı tarihlerde 4 şura tertip edildi. Her şurada aile başta olmak üzere toplumu ilgilendiren kritik meseleler ele alındı, çözüm önerileri getirildi. Biz de aileye dair politikalarımızı şekillendirirken şura kararlarını rehber edindik. Bunların başında münhasıran aile ile ilgilenecek bir bakanlığın kurulması fikri vardı. Şurada gündeme getirilen bu öneriyi 2011 yılında hayata geçirdik. Böylece aile meselesinin tek bir çatı altında tüm boyutlarıyla yönetilmesini temin ettik. Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bir döneme tekabül eden 8. Aile şurasının da hem kapsamlı bir muhasebe imkanı sunacağı hem de geleceğe dair hedeflerin belirlenmesine katkı sağlayacağı açıktır. Şuraya iştirak eden tüm katılımcıların bugün ve yarın gerçekleştirilecek komisyon çalışmalarına bu zaviyeden bakmalarını özellikle rica ediyorum. Şuranın temasında da ifade edildiği üzere istikbalimiz olan aile kurumunun korunmasında sizlerin dile getireceği görüşlerin çok değerli ve anlamlı olduğunu bilmenizi istiyorum. Bilim adamlarımızdan uzmanlara, kamu kurumlarından sivil toplum kuruluşlarına kadar konunun tüm paydaşlarını buluşturan şuranın başarılı ve verimli geçmesini temenni ediyorum.

İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesedir. İnsanı doğumundan ölümüne kadar her alanda kuşatan, hayatın iniş çıkışları karşısında koruyan aile çok büyük bir nimet, eşsiz bir hazinedir. İnsan aile içinde doğar. Ailede huzura erer, aile fertleri arasında kendisini güvende hisseder. Hayata ailesi ile birlikte hazırlanır. Sevginin paylaşılarak çoğaldığı, zorluklara beraber göğüs gerildiği aile insanı insan yapan en önemli hasletlerdendir. Devletin vazifelerinin başında aile kurumu ve neslin muhafazası gelir. İnancımızın bize vaz ettiği bu husus anayasamızda da yerini almıştır. Anayasamızın 41. Maddesi çok açık ve nettir. Aile Türk toplumunun temelidir. Anayasamız böyle söylüyor. Devletin aileyi koruma noktasında sorumluluklarını da ifade etmiştir.

Anayasa "Aile toplumun temelidir" diyor. Güçlü millet güçlü aileden oluşur.
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İnancımızda ve kültürümüzde aile mukaddes bir müessesidir ve hazinedir.

İktidar olarak aileyi çok çok önemsiyoruz.

Devletin aileyi koruma noktasında sorumlulukları vardır.

Batı'nın çıkmazı işte buradadır.

MUHALEFETE "LGBT" ELEŞTİRİSİ

Bizde aile kutsaldır. Cumhur İttifakı'nda böyle bir şey yoktur.

Son dönemde aileyi hedef alan en büyük tehdit, küresel güç odaklarının teşvik ettiği cinsiyetsizleştirme politikalarıdır. Türkiye, küresel cinsiyetsizleştirme oyununa boyun eğmeyecektir. Evlatlarımızı sapkınları eline bırakmayacağız.

Cumhur İttifakı'nda LGBT diye bir anlayış yoktur. Varsın LGBT illet ittifakının malzemesi olsun, tepe tepe kullansınlar. Biz de aile kutsaldır. Bu yapıyı lekeleyemeyiz. Buna da müsaade etmeyiz. Evlenme yaşı sürekli yükseliyor. Boşanma oranları artıyor. Ortalama çocuk sayısı günden güne düşüyor. Bu toplumun çocuğa özellikle ihtiyacı var. Bizim nüfusumuz 85 milyon alması yeterli değil. Çok daha fazla nüfusa ihtiyacımız var.

Türkiye ve Türk milleti küresel cinsiyetsizleştirme çabalarına boyun eğmeyecektir. Evlatlarımızı bu sapkınların eline bırakmayacağız. Bu noktada aile ve gençlik bankasının kuruluşunu çok yakında gerçekleştiriyoruz. Bu projeyi ilk etapta deprem bölgesinde gerçekleştireceğiz. Projelerin kapsamını genişleteceğiz.

BATI'YA VE İSRAİL'E SERT GAZZE TEPKİSİ

Küresel vicdanın harekete geçmesi gereken bir diğer alan Gazze'dir. Acımasız bir katliam gerçekleşiyor. TV ekranlarında bizi izleyen tüm toplumlara sesleniyorum, bu sabah Katolik camiasına Papa vasıtası ile seslendim. Okullar, hastaneler İsrail güçleri tarafından bombalanmaktadır. Çocuk, kadın olmak üzere 6 binin üzerinde kardeşimiz şehit oldu. 360 kilometrekarelik dar bir alanda 2.3 milyon kişinin tepesine 12 tondan fazla bomba yağdırıldı. ABD orda. Tüm imkanlarıyla orda. Tek tek gelip ziyarette bulunuyorlar. BM rakamlarına göre 600 bin Gazzeli yerinden edildi. BM ekipleri de orayı terk etmenin hesabını yapıyor. Tüm savaşlarda olduğu gibi burada da en fazla mağduriyeti, kadınlar ve çocuklar yaşıyor. Ne kadar sarsıcı olursa olsun, hiçbir eylem böyle bir vahşeti meşru kılmaz.

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Yorumlar

Süleyman Ferit

Müsade etmeyi boş ver reisim. Görmedin yada gösterilmedi enflasyonla aile özelligi bitmek üzere iki kisi calıssa biri ev kirasina gider bir aylik kime yeter. Esnafsa sicili bozuk işi bırakmış birak aile olmayı aile gibi görınmeye bu zor gecimde mucadele edenlere ev otel oldu. Biraz gör artik.

Nerdesin Niyazi mısri hz.

Kuran'dada yalan söyleyene ne denir.
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